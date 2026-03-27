Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Imaginile de la amicalul găzduit de Antalya (Turcia), cu un puternic impact emoțional, fac înconjurul lumii.

Echipa naţională a Iranului a purtat banderole negre şi a ţinut ghiozdane în mâini, în momentul intonării imnului naţional, înaintea unui meci disputat, vineri, în Turcia, gest pe care un oficial al echipei l-a descris drept un protest faţă de uciderea unor eleve, în prima zi a războiului din Iran.

Tragedia s-a petrecut în orașul Minab, aflat în sudul Iranului. În chiar prima zi de război, în urma bombardamentelor americane, o școală de fete a fost lovită, iar peste 160 de fetițe s-au prăpădit într-o fracțiune de secundă.

Pentru a-și manifesta revolta față de această tragedie, jucătorii iranieni s-au aliniat, ţinând în mână ghiozdane roz şi violet cu panglici – o referire la atacul asupra şcolii Shajareh Tayyebeh, în care, potrivit Teheranului, au murit peste 175 de persoane, inclusiv copii şi profesori.

Jucătorii ţin ghiozdanele aproape de inimă în memoria celor 165 de fete ucise de americani într-o şcoală, la Minab”, a declarat un reprezentant al echipei iraniene, potrivit news.ro.

