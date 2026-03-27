Echipa naţională a Iranului a purtat banderole negre şi a ţinut ghiozdane în mâini, în momentul intonării imnului naţional, înaintea unui meci disputat, vineri, în Turcia, gest pe care un oficial al echipei l-a descris drept un protest faţă de uciderea unor eleve, în prima zi a războiului din Iran.

Tragedia s-a petrecut în orașul Minab, aflat în sudul Iranului. În chiar prima zi de război, în urma bombardamentelor americane, o școală de fete a fost lovită, iar peste 160 de fetițe s-au prăpădit într-o fracțiune de secundă.

Pentru a-și manifesta revolta față de această tragedie, jucătorii iranieni s-au aliniat, ţinând în mână ghiozdane roz şi violet cu panglici – o referire la atacul asupra şcolii Shajareh Tayyebeh, în care, potrivit Teheranului, au murit peste 175 de persoane, inclusiv copii şi profesori.