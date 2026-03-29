Amir Rrahmani, fundașul lui Napoli, a obținut învoire de la echipa de club pentru a fi alături de naționala Kosovo la meciul decisiv cu Turcia de marți, deși este accidentat.

Fundașul central lipsește de pe teren din cauza unei leziuni musculare suferite în duelul cu AS Roma. Din acest motiv, el a ratat deja partida naționalei sale împotriva Slovaciei și nu va putea evolua nici în finala cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Susținere din tribune pe arena „Fadil Vokrri”

Rrahmani se va alătura marți, 31 martie 2026, colegilor săi de la lot, potrivit TuttoNapoli, pentru a-i încuraja din tribune la meciul crucial pentru calificare, oferindu-le astfel un sprijin moral important.

Revenirea lui Amir Rrahmani pe teren este estimată pentru jumătatea lunii aprilie a acestui an. Finalizarea recuperării sale reprezintă un detaliu important pentru antrenorul Antonio Conte, care se va putea baza pe stoperul kosovar în etapele decisive din lupta pentru câștigarea campionatului în Serie A.