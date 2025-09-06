Selecţionatele din Jamaica şi El Salvador au obţinut victorii vineri, în deplasare, în primele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).



Carlos Mora de la Universitatea Craiova, titular pentru naționala din Costa Rica

Jamaica a surclasat selecţionata Bermudelor cu 4-0, iar El Salvador a dispus de Guatemala cu 1-0.

Costa Rica, la care Carlos Mora (foto) de la Universitatea Craiova a jucat 85 de minute, a remizat cu Nicaragua, 1-1, în deplasare.

