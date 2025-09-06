VIDEO Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize!

Cine se califică la Campionatul Mondial 2026 din zona CONCACAF: cel puțin trei surprize! CM 2026
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Au început preliminariile și în America de Nord, Centrală și Caraibe.

TAGS:
Costa RicaJamaicaEl SalvadorCuracaocarlos mora
Din articol

Selecţionatele din Jamaica şi El Salvador au obţinut victorii vineri, în deplasare, în primele meciuri din preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2026, zona CONCACAF (America de Nord, Centrală şi Caraibe).

Carlos Mora de la Universitatea Craiova, titular pentru naționala din Costa Rica

Jamaica a surclasat selecţionata Bermudelor cu 4-0, iar El Salvador a dispus de Guatemala cu 1-0.

Costa Rica, la care Carlos Mora (foto) de la Universitatea Craiova a jucat 85 de minute, a remizat cu Nicaragua, 1-1, în deplasare.

Rezultatele din preliminariile CONCACAF pentru CM 2026

Grupa A

Joi

Surinam - Panama 0-0

Vineri

Guatemala - El Salvador 0-1

Grupa B

Vineri

Bermude - Jamaica 0-4

Trinidad-Tobago - Curacao 0-0

Grupa C

Vineri

Haiti - Honduras 0-0

Nicaragua - Costa Rica 1-1

Cele trei câștigătoare ale grupelor, direct la Mondial, alte două echipe de pe locul 2 joacă baraje

Câştigătoarele grupelor se califică direct la Campionatul Mondial din 2026. 

Cele mai bune două echipe de pe locul secund dispută baraje intercontinentale. Agerpres

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT
ARTICOLE PE SUBIECT
Ce atacant a pierdut Rom&acirc;nia! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
Ce atacant a pierdut România! Raul Florucz s-a distrat cu Anderlecht, este golgheterul Belgiei și se pregătește de Champions League
ULTIMELE STIRI
Accident stupid al lui Luis Enrique! Antrenorul lui PSG va avea nevoie de operație
Accident stupid al lui Luis Enrique! Antrenorul lui PSG va avea nevoie de operație
Mitică Dragomir știe care a fost marea greșeală a lui Lucescu: &bdquo;Trebuia să joace obligatoriu&rdquo;
Mitică Dragomir știe care a fost marea greșeală a lui Lucescu: „Trebuia să joace obligatoriu”
Mihai Stoica anunță ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Vlad Chiricheș, după ce a fost trecut pe lista neagră de Gigi Becali
Mihai Stoica anunță ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș, după ce a fost trecut pe lista neagră de Gigi Becali
E prima dată c&acirc;nd se &icirc;nt&acirc;mplă: Sinner și Alcaraz au reușit ce nu a putut nimeni &icirc;n Era Open
E prima dată când se întâmplă: Sinner și Alcaraz au reușit ce nu a putut nimeni în Era Open
Rom&acirc;nia, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
România, la Campionatul Mondial de volei după 43 de ani! De două ori vicecampioană mondială, naționala are un obiectiv clar
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: &rdquo;Suntem practic &icirc;nțeleși&rdquo;

Se face transferul la FCSB! Lovitura dată de Gigi Becali: ”Suntem practic înțeleși”

Rom&acirc;nia - Canada 0-3 | &rdquo;Nada&rdquo; cu Canada! &rdquo;Tricolorii&rdquo; pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

România - Canada 0-3 | ”Nada” cu Canada! ”Tricolorii” pierd la scor de neprezentare pe Arena Națională

Denis Haruț s-a &icirc;ntors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Denis Haruț s-a întors! Fundașul se pregătește deja cu echipa

Boris Becker, v&acirc;nat de cămătari rom&acirc;ni &icirc;ntr-o &icirc;nchisoare din Anglia: &bdquo;Au venit la mine &icirc;n celulă!&rdquo;

Boris Becker, vânat de cămătari români într-o închisoare din Anglia: „Au venit la mine în celulă!”

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

S-a lămurit după 0-3 cu Canada! Cum se va termina Rom&acirc;nia - Cipru: &rdquo;Sunt convins&rdquo;

S-a lămurit după 0-3 cu Canada! Cum se va termina România - Cipru: ”Sunt convins”

CITESTE SI
Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni &icirc;ntr-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump &ndash; NYT

stirileprotv Forțele speciale ale Marinei SUA ar fi ucis civili nord-coreeni într-o misiune eșuată, aprobată de Donald Trump – NYT

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

Zelenski a cerut militari occidentali &bdquo;cu miile&rdquo; ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

stirileprotv Zelenski a cerut militari occidentali „cu miile” ca garanții de securitate. Croația și Slovenia resping trimiterea de trupe

INS confirmă &icirc;ncetinirea abruptă a economiei rom&acirc;nești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% &icirc;n prima jumătate a anului

stirileprotv INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!