Naționala Emiratelor a irosit primele două „mingi de meci“, în tentativa de a ajunge la doar al doilea Mondial din istoria țării, după cel din 1990, în Italia.

Partidele din luna iunie, cu Uzbekistan (0-0) și cu Kârgâstan (1-1), au anulat șansa calificării directe din grupa A, în a treia fază a preliminariilor asiatice. Apoi, în următoarea etapă, înfrângerea cu Qatar (1-2), la Doha, a prelungit agonia arabilor.

Cu aceste două oportunități pierdute, în tentativa de a obține biletele pentru CM 2026, Olăroiu și elevii săi au ajuns la play-off-ul asiatic. În fața Irakului. Învingătoarea dublei nu merge la Mondiale, ci la barajele intercontinentale de calificare din martie 2026. Sport.ro a explicat aici, pe larg, ce înseamnă această fază.

Irak – Emirate, în „infernul“ de la Basra

În tur, joia trecută, Emirate și Irak au încheiat, la egalitate, la Abu-Dhabi, scor 1-1. Atunci, partida a fost incendiară, după cum Sport.ro a arătat aici.

Acum, în returul de mâine (ora 18:00), presiunea va fi și mai mare. Din două motive. În primul rând, nu mai e loc de greșeli. Pentru că cine pierde, la Basra, își ia adio de la CM 2026! Apoi, presiunea publică va fi și mai mare. „Basra International Stadium“, care va găzdui returul, are o capacitate de 65,227 de locuri. Biletele sunt sold-out deja, așa că ne putem imagina doar ce va fi pe stadion!

