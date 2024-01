Iordania a obținut o calificare neașteptată în faza sferturilor de finală, impunându-se cu scorul de 3-2.

Scorul a fost deschis de Iordania, în minutele de prelungiri din prima repriză, după reușita lui Al Naimat.

Natiq a restabilit egalitatea în minutul 68, iar Hussein a adus-o pe Irak în avantaj, în minutul 76. Imediat după ce a marcat, jucătorul s-a bucurat într-un mod aparte, prefăcându-se că mănâncă iarbă, ceea ce l-a deranjat pe arbitru și i-a arătat al doilea cartonaș galben, fiind eliminat.

Iordania a întors soarta partidei în minutele 95 și 97 și s-a calificat în sferturile de finală, unde va juca împotriva naționalei Tadjikistanului. Până acum, în sferturi a mai ajuns reprezentativa Australiei.

Hussein Aymen is SENT OFF...for his celebration! What is wrong with that? Please, I need some explanations.

Thanks pic.twitter.com/t1WYBUX1dW