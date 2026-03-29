Kosovo - Turcia, de la 21:45, LIVE TEXT pe Sport.ro! Echipa lui Montella visează cu ochii deschiși la Campionatul Mondial după eliminarea României

Kosovo - Turcia va avea loc marți, de la 21:45, și este LIVE TEXT pe Sport.ro.

Partida Kosovo - Turcia, din finala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, va avea loc marți, de la ora 21:45, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Turcia vine după semifinala câștigată în fața României la limită, scor 1-0, grație golului marcat de Ferdi Kadioglu. Echipa antrenată de Vincenzo Montella are șanse foarte mari să participe din nou la un Campionat Mondial după o absență de 24 de ani.

De cealaltă parte, Kosovo este una dintre surprizele acestui baraj. Fost adversară a „tricolorilor” din Nations League a trecut de Slovacia după un meci nebun, încheiat 4-3.

Cele două formații s-au întâlnit ultima oară în 2017, în calificările pentru Campionatul Mondial din 2018, iar în acel meci Turcia s-a impus cu 4-1.

Ce a spus Ionuț Rada despre o posibilă retragerea a lui Nicolae Stanciu 

Stanciu nu a fost titular în partida cu Turcia, după ce Mircea Lucescu a preferat să înceapă meciul cu Ianis Hagi, iar Ionuț Rada consideră că acest lucru l-a deranjat pe mijlocașul de 32 de ani. 

Fostul jucător de la FCSB, Rapid și CFR Cluj consideră însă că cea mai bună decizie pentru Stanciu ar fi să ajute în continuare echipa națională, chiar dacă nu ar mai fin în prim-plan pentru următoarea campanie de calificare.

(n.r. Stanciu a lăsat să se înțeleagă după meci că s-ar putea retrage de la națională cât de curând. Cum vezi această posibilă alegere a lui?) Într-adevăr în această campanie s-au întâmplat multe lucruri și la nivel de grup, adică de atmosferă. Au fost discuțiile cu Marin, cu Stanciu, și cred că din dorința lui Mircea Lucescu de a schimba ceva s-au creat niște rupturi. S-au creat niște lucruri care nu au ajutat deloc, nici în calificări, și nici în meciul de aseară.

E clar că în momentul în care Stanciu nu s-a mai simțit apreciat, probabil că la experiența lui la echipa națională el a simțit că este un ultim meci pentru el. 

Eu cred că Stanciu este un jucător profesionist și mai poate să ofere multe echipei naționale. Nu ar trebui să se gândească la cald și ar trebui să se gândească la ce ceea ce poate oferi în continuare pentru echipa națională prin exemplul și lui prin profesionalismul de care a tot dat dovadă.

A mai spus și Gică Hagi și au mai spus-o mai mulți, indiferent de conflictele pe care le-ai avut în trecut sau de situația de la echipa de club, naționala se tratează diferit.”, a spus Ionuț Rada, în exclusivitate pentru Sport.ro.

După eliminarea din semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, pentru România urmează meciul amical cu cealaltă învinsă de pe traseu, Slovacia. 

Naționala care a pierdut 3-4 în fața lui Kosovo va juca un meci de pregătire cu „tricolorii” lui Lucescu marți, 31 martie, de la 21:45. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

