Pe 5 decembrie anul trecut a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial din 2026 din SUA, Mexic și Canada, FIFA World Cup 2026.
Mai jos, grupele turneului final și meciurile din play-off, barajele care vor completa ultimele șase locuri rămase disponibile pentru CM.
Grupele Campionatului Mondial din 2026
Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda
Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția
Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția
Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo
Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador
Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia
Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă
Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay
Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia
Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania
Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / RD Congo, Uzbekistan, Columbia
Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama
Meciurile de baraj din play-off-ul FIFA World Cup 2026
Europa:
26 martie
Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina
Italia - Irlanda de Nord
31 martie
Finala - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa B
26 martie
Ucraina - Suedia
Polonia - Albania
31 martie
Finala - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa F
26 martie
Slovacia - Kosovo
Turcia - România
31 martie
Finala - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa D
26 martie
Cehia - Irlanda
Danemarca - Macedonia de Nord
31 martie
Finala - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa A
Barajul intercontinental:
26 martie
Noua Caledonie - Jamaica
31 martie
Finala vs RD Congo - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa K
26 martie
Bolivia - Surinam
31 martie
Finala vs Irak - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa I