Pe 5 decembrie anul trecut a avut loc tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial din 2026 din SUA, Mexic și Canada, FIFA World Cup 2026.

Mai jos, grupele turneului final și meciurile din play-off, barajele care vor completa ultimele șase locuri rămase disponibile pentru CM.

Grupele Campionatului Mondial din 2026

Grupa A: Mexic, Africa de Sud, Coreea de Sud, Danemarca / Macedonia de Nord / Cehia / Irlanda

Grupa B: Canada, Italia / Irlanda de Nord / Țara Galilor / Bosnia, Qatar, Elveția

Grupa C: Brazilia, Maroc, Haiti, Scoția

Grupa D: SUA, Paraguay, Australia, Turcia / România / Slovacia / Kosovo

Grupa E: Germania, Curacao, Coasta de Fildeș, Ecuador

Grupa F: Olanda, Japonia, Ucraina / Suedia / Polonia / Albania, Tunisia

Grupa G: Belgia, Egipt, Iran, Noua Zeelandă

Grupa H: Spania, Capul Verde, Arabia Saudită, Uruguay

Grupa I: Franța, Senegal, Irak / Bolivia / Surinam, Norvegia

Grupa J: Argentina, Algeria, Austria, Iordania

Grupa K: Portugalia, Noua Caledonie / Jamaica / RD Congo, Uzbekistan, Columbia

Grupa L: Anglia, Croația, Ghana, Panama

Meciurile de baraj din play-off-ul FIFA World Cup 2026

Europa:

26 martie

Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina

Italia - Irlanda de Nord

31 martie

Finala - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa B

26 martie

Ucraina - Suedia

Polonia - Albania

31 martie

Finala - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa F

26 martie

Slovacia - Kosovo

Turcia - România

31 martie

Finala - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa D

26 martie

Cehia - Irlanda

Danemarca - Macedonia de Nord

31 martie

Finala - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa A





Barajul intercontinental:

26 martie

Noua Caledonie - Jamaica

31 martie

Finala vs RD Congo - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa K

26 martie

Bolivia - Surinam

31 martie

Finala vs Irak - câștigătoarea se califică la turneul final CM 2026 în Grupa I