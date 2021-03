Lovitura de teatru! Presa din Italia anunta ca Ronaldo s-ar putea intoarce la Manchester United in vara!

Se discuta intens in ultima perioada despre plecarea lui Cristiano Ronaldo de la Juventus.

Discutiile au inceput dupa eliminarea campioanei Italiei din optimile Champions League. Au existat foarte multe voci care l-au criticat pe starul portughez si care au sustinut ca ar trebui sa paraseasca Torino.

Principalele critici care ii sunt aduse lui Ronaldo sunt legate de faptul ca nu a reusit sa isi conduca echipa spre gloria din Champions League. Mai mult, portughezul are un salariu de 60 de milioane de euro pe an si totodata se considera ca nu va mai putea juca foarte mult timp la cel mai inalt nivel, ajungand la 36 de ani.

In acest context au existat foarte multe zvonuri care il dadeau inapoi la Real Madrid. Clubul madrilen a infirmat insa orice interes pentru Ronaldo, astfel incat jurnalistii italieni scriu ca un alt gigant al Europei ar avea sanse sa il transfere pe starul lui Juventus.

Potrivit Tuttosport, Cristiano Ronaldo s-ar putea intoarce la Manchester United, echipa la care s-a consacrat practic in fotbalul mare.

"Ar fi Real Madrid, despre care s-a scris cu foarte mult enzutiasm in ultimele zile si totul a fost alimentat si de afirmatiile lui Zinedine Zidane. Totul se invarte in jurul cuvintelor "s-ar putea sa", dar si relatia dintre antrenorul francez si CR7 e foarte importanta.

Numai ca se pare ca Florentino Perez nu este descis pentru aceasta mutare, din diverse motive, unul dintre ele fiind investitia uriasa pe care ar urma sa o faca in transferul lui Mbappe. De aceea, daca Ronaldo va decide sa plece de la Juventus, Manchester United este o ipoteza mult mai concreta si isi gaseste sustinere pe piata", a notat sursa citata.

Cristiano Ronaldo s-a transferat in 2003 la Manchester United de la Sporting Lisabona in schimbul sumei de 19 milioane de euro. A stat pe Old Trafford pana in 2009, perioada in care a castigat 3 titluri in Premier League, o Cupa a Angliei, doua Cupe ale Ligii si un trofeu UEFA Champions League. De asemenea, in 2008 a castigat 'Balonul de Aur', primul din cele 5 din intreaga cariera.