Gol FABULOS inscris de un fundas de la peste 60 de metri! E reusita anului in Europa! Imaginile care fac inconjurul planetei 

Fundasul unei echipe din Serie B a reusit un gol incredibil in meciul jucat luni seara.

Michele Castagnetti a reusit, in minutul 60, un gol care va ramane in topul celor mai frumoase reusite din 2021.

Portarul celor de la Virtus Entella a degajat lung balonul pentru a evita aglomeratia din careu, insa mingea a cazut exact in fata fundasului lui Cremonese. Acesta a sutat mingea spre poarta adversarilor de la circa 60 de metri. Balonul a plutit in aer peste goalkeeper-ul gazdelor si a cazut in poarta, marind diferenta de pe tabela.

Cremonese a castigat cu 2-0 deplasarea la Entella si a mai urcat un loc in clasamentul din Serie B in incercarea de a evita retrogradarea.

Utterly ridiculous goal by Michele Castagnetti for Cremonese at Virtus Entella in Serie B pic.twitter.com/W1VuXHBlg3 — James Dart (@James_Dart) March 16, 2021

Imaginile cu golul lui Castagnetti au facut inconjurul lumii, iar internautii si-au amintit ca fundasul in varsta de 31 de ani a mai reusit o executie similara si in 2020.