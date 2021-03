Ramos, pur si simplu DE NEOPRIT! Capitanul lui Real a intrat in ISTORIA Champions League dupa ce a inscris cu Atalanta

Capitanul lui Real Madrid a marcat golul de 2-0 in meciul Atalanta, din penalty.

Revenit dupa o accidentare care l-a tinut mai multe saptamani in afara gazonului, fundasul spaniol este recunoscut pentru apetitul sau de gol. Ramos a reusit sa transforme un penalty scos de Vinicius JR. in minutul 60 al returului optimilor Champions League contra celor de la Atalanta.

Golul spaniolului l-a adus la egalitate cu rivalul Gerrard Pique si cu fostul fundas al madrilenilor, Ivan Helguera, in topul fundasiilor cu cele mai multe goluri din istoria Champions League, lider fiind un alt fost jucator al echipei de pe Santiago Bernabeu, Roberto Carlos.

Real Madrid se alatura celor de la Manchester City, Porto, Liverpool, PSG si Dortmund in sferturile competitiei, iar spaniolii spera sa castige din nou trofeul, dupa triumful din 2018.

???? Defenders with most goals in Champions League history:

⚽️1⃣6⃣ Roberto Carlos

⚽️1⃣5⃣ Sergio Ramos

⚽️1⃣5⃣ Gerard Piqué

⚽️1⃣5⃣ Iván Helguera

⚽️1⃣2⃣ Dani Alves#UCL pic.twitter.com/8s3iZv8EvR