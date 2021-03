Nici Courtois nu a avut ce sa ii faca! Muriel de la Atalanta s-a transformat in Messi si a batut perfect o lovitura libera! Video cu executia columbianului

Real Madrid a jucat impotriva Atalantei in returul optimilor de finala din UEFA Champions League.

In tur, madrilenii s-au impus cu 1-0 si au plecat cu prima sansa la calificare. Benzema a deschis scorul in minutul 34 din pasa lui Modric. Vincius a scos o lovitura de la 11 metri, iar Ramos a marcat in minutul 60 de la punctul cu var. Golul serii a fost marcat de Atalata.

Italienii au benefficiat de o lovitura libera din afara cerului in minutul 83. Columbianul Muriel a executat pefect si a trimis mingea in vinclul portii.

Een hele aparte uitvoering, maar wel een hele lekkere vrije trap ???? Muriel met de eretreffer voor Atalanta ????#ZiggoSport #UCL #RealMadridAtalanta pic.twitter.com/5aV1m8VLbA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2021

Real Madrid a inschis tabela peste doar 2 minute. De abia introdus in teren, Asensio a inscris golul de 3-1, iar Real Madrid s-a calificat in sferturile UEFA Champions League.