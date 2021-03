Lovitura pentru FCSB! Lacatus si-a ales favorita la titlu! Pe cine vrea fostul stelist sa o vada campioana in Liga 1 

Cu trei etape inainte de finalul sezonului regulat, FCSB si CFR Cluj sunt la egalitate in fruntea clasamentului Ligii 1.

Fostul jucator legendar al Stelei, Marius Lacatus, a comentat lupta la titlu din acest sezon si a dezvaluit care este echipa pe care si-o doreste campioana.

Lacatus a spus ca lupta intre FCSB, CFR si Craiova se va da pana la finalul playoff-ului, el dorindu-si ca echipa lui Edi Iordanescu sa cucereasca titlul in acest sezon.

"Cred ca astea vor ramane pana la final, FCSB, CFR Cluj si Universitatea Craiova, in aceasta lupta. Favorita nu am, pentru ca nu e chiar atat de simplu, dar mi-as dori sa castige Edi Iordanescu, pentru ca am lucrat impreuna, ne cunoastem de atata timp si mi-as dori ca el sa castige campionatul", a declarat Marius Lacatus, potrivit ProSport.

In ultimele 3 etape ale Ligii 1, cele trei echipe de pe podiumul clasamentului se vor duela intre ele. Primul derby este programat vineri, de la ora 20:30, pe Arena Nationala, unde FCSB primeste vizita celor de la CFR Cluj. Meciul va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.