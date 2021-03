EXCLUSIV | Mihaila, la Napoli?! Giovanni Becali a RASPUNS CLAR: "Am o relatie buna cu patronul lor!" Cati bani cere Parma pentru transferul lui

Valentin Mihaila (21 ani) este pe val in Italia dupa ultimele etape!

Parma ramane pe penultimul loc, insa echipa lui D'Aversa a obtinut prima victorie dupa aproape cinci luni, iar romanii din echipa au contribuit decisiv la ea.

Titulari in premiera impreuna, Dennis Man si Valentin Mihaila au rapus apararea lui AS Roma, in primele minute de joc. Man i-a pasat perfect lui Mihaila, care a deschis scorul, ajungand astfel la al treila gol in tricoul Parmei.

'Perla' cumparata in toamna de la Craiova si-a facut loc in echipa lui D'Aversa, iar prestatiile sale au fost extrem de laudate de presa din Italia.

In cazul in care Parma nu se salveaza de la retrogradare, Mihaila are viitorul asigurat, anunta Giovanni Becali, cel care detine firma care il impresariaza pe jucatorul roman.

Unul dintre cluburile interesate de Mihaila este Napoli, dupa cum a dezvaluit chiar fostul agent, insa conditiile ca Parma sa il vanda sunt sa retrogradeze.

"Eu am o relatie buna cu domnul De Laurentiis. In Italia, in general am relatii bune. In vara se vor trage liniile, nu sunt eu care sa dau transferul sau sa il vand pe Mihaila. E proprietatea Parmei si Parma va decide", a spus Giovanni Becali pentru www.sport.ro si PRO TV.

Cumparat pe 8.5 milioane de euro de la Craiova, conform surselor www.sport.ro, Parma nu e dispusa sa il vanda pe Valentin Mihaila pe o suma mai mica de 30 de milioane de euro.

13 meciuri a jucat Mihaila pentru Parma de la transfer, in care a inscris de trei ori si a oferit si doua pase de gol. Jucatorul roman este cotat la 6 milioane de euro conform Transfermarkt.