Ovidiu Stanga, primele declaratii dupa demiterea de la Craiova! "Cred ca toate au fost impotriva noastra"

Ovidiu Stanga a fost demis de FCU Craiova dupa doar 3 meciuri, dupa ce fusese adus in aceasta iarna.

Fost jucator al Universitatii Craiova intre 1990-1995, 2002-2004 si 2005-2007, Ovidiu Stanga preluase echipa patronata de Adrian Mititelu in aceasta iarna, insa cele 3 meciuri fara victorie, din care doua pierdute, i-au fost fatale antrenorului oltean.

"Incerc sa imi revin si usor, usor imi inchei tot ce am pe aici, prin zona, si ma retrag in Olanda. Imi pare rau ca nu am reusit ce ne propusesem eu si clubul. Regret faptul ca am reusit sa luam doar un punct din cele noua si ca nu am putut sa scot mai mult. Eu cred ca au fost toate impotriva noastra, ma refer la sansa, ma refer la schimbari foarte mari in cadrul echipei, atat tactice cat si de sistem, cat si de jucatori.



Pot spune ca pe alocuri si arbitrajul a contat. Sunt multe, dar mi-e greu sa definesc. La fotbal este posibil orice, sincer, nu ma asteptam sa fiu demis dupa trei etape, dar nici nu ma asteptam sa fac doar un punct. Suporterii fac parte tot timpul din club, ei isi doresc puncte, spectacol, isi doresc evolutii bune. Sa stea linistiti, sa-si incurajeze echipa. In momentul acesta nu a fost asa si atunci, normal ca au reactionat asa, cum si eu as fi reactionat.

Nu cred ca a contat faptul ca am facut parte din proiectul celeilalte echipe din Craiova, pentru ca reprosurile de genul acesta au venit dupa ultimul meci. In primul rand, le-as transmite celor care au venit sa joace mai ofensiv decat am facut-o eu in ultimele doua etape, pentru ca daca joci un fotbal de asteptare si contraatac, este mai greu sa castigi meciuri. Castigi numai si numai cu noroc”, a mai spus Ovidiu Stanga pentru liga2.prosport.ro.

FCU Craiova se afla pe locul in Liga a 2-a, cu 31 de puncte stranse in 17 partide, la egalitate cu urmatoarele 3 clasate, Farul, Dunareal Calarasi si ACS Viitorul Pandurii Tg-Jiu. Craiovenii erau singura echipa neinvinsa dupa meciurile jucate in toamna, insa si-a stricat acest record in ultimele saptamani.