IMAGINI INCREDIBILE: Ozil, atacat cu cutitul de doi hoti! Germanul a fost salvat de Kolasinac, coechipierul sau de la Arsenal

Doi hoti inarmati cu cutite l-au atacat pe Mesut Ozil si au incercat sa-i fure masina, scrie Marca. Fotbalistul german a fost salvat de colegul sau de la Arsenal, Sead Kolasinac.

Cei doi atacatori l-au luat prin surpridere pe Ozil si au incercat sa-l determine sa le dea masina sa de lux, un Mercedes G-Class, in valoare de peste 120.000 de euro.

Din fericire, Kolasinac si-a facut aparitia la timp. Bosniacul a coborat din masina si i-a atacat pe cei doi talhari, in timp ce Ozil a plecat cu masina din locul respectiv.

Ozil a coborat apoi din masina si s-a refugiat intr-un restaurant turcesc din apropierea locului in care s-a petrecut incidentul.

Politia face cercetari in cazul acestui atac.

Mesut Ozil's car was attacked by machete weilding thugs so Sead Kolasinac decided to sort shit out...???????????? pic.twitter.com/kmV3MTgYte

Footage has emerged of Sead Kolasinac fighting off a pair of knife-wielding attackers during an attempted robbery, Mesut Ozil was also involved in the incident.

Arsenal have confirmed both players were unharmed.