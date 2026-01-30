Când a văzut că adversarul său primește îngrijiri medicale, Alexander Zverev și-a pierdut cumpătul și a început să comenteze în auzul arbitrului de scaun și al supervizorului turneului.

Fără a împinge la maximum în serviciu, forehand sau rever, și cu o mobilitate semnificativ redusă, Alcaraz a reușit să împingă setul 3 în tiebreak, după ce a cerut timeout medical, la scorul de 6-4, 7-6, 5-4.

La 2-0 la seturi pentru Alcaraz și 4-4, 15-15, a devenit evident că numărul 1 ATP suferă fizic, arătându-se limitat în zona coapsei drepte.

Tensiune uriașă în prima semifinală a probei individuale masculine a Openului Australian 2026 , disputată între Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP).

„E o tâmpenie,” a spus Zverev, discreditând nevoia lui Alcaraz de a primi îngrijiri medicale

Argumentul jucătorului german a fost că Alcaraz ar suferi de crampe musculare, și nu ar fi vorba de o accidentare mai gravă, care să necesite intervenția fizioterapeutului.

„E incredibil că primește tratament pentru crampe. E o tâmpenie. Îi protejați mereu pe acești doi jucători,” s-a pronunțat aspru Zverev, făcând referire la faptul că organizatorii de turneu ar lua o serie de decizii favorabile lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Conform regulamentului, jucătorii nu pot primi îngrijiri medicale pentru crampe musculare.

La jumătatea setului al treilea, Carlos Alcaraz a vomitat în prosop, în timpul unei pauze de odihnă, după care, când s-a apropiat de echipa sa, le-a comunicat acest lucru și le-a transmis că, în cel mai probabil caz, nu va mai fi capabil să mănânce nimic, până la sfârșitul jocului.

Zverev, revenire solidă prin care a anulat primele două seturi câștigate de Alcaraz

Ulterior, Alexander Zverev a reușit să își păstreze ritmul bun de competiție și a egalat la seturi, prin două tiebreak-uri câștigate la 3, respectiv la 4.

Până în momentul în care s-a arătat accidentat, Carlos Alcaraz a fost în controlul partidei, reușind un prim set solid, cu un break obținut la 4-4 și o revenire impresionantă, de la 2-5 la game-uri, în setul secund, adjudecat scor 7-6 (5).

