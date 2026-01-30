VIDEO „Tâmpenii! Mereu îi protejați” Zverev, furios pe arbitri, când Alcaraz a cerut time-out medical. Scene ireale în semifinala de la Melbourne

„Tâmpenii! Mereu îi protejați" Zverev, furios pe arbitri, când Alcaraz a cerut time-out medical. Scene ireale în semifinala de la Melbourne
Probleme notabile de ordin fizic pentru Carlos Alcaraz, începând cu finalul setului trei al semifinalei Openului Australian.

Tensiune uriașă în prima semifinală a probei individuale masculine a Openului Australian 2026, disputată între Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) și Alexander Zverev (28 de ani, 3 ATP).

La 2-0 la seturi pentru Alcaraz și 4-4, 15-15, a devenit evident că numărul 1 ATP suferă fizic, arătându-se limitat în zona coapsei drepte.

Alexander Zverev, enervat la culme: „Îi protejați mereu pe Sinner și Alcaraz!”

Fără a împinge la maximum în serviciu, forehand sau rever, și cu o mobilitate semnificativ redusă, Alcaraz a reușit să împingă setul 3 în tiebreak, după ce a cerut timeout medical, la scorul de 6-4, 7-6, 5-4.

Când a văzut că adversarul său primește îngrijiri medicale, Alexander Zverev și-a pierdut cumpătul și a început să comenteze în auzul arbitrului de scaun și al supervizorului turneului.

„E o tâmpenie,” a spus Zverev, discreditând nevoia lui Alcaraz de a primi îngrijiri medicale

Argumentul jucătorului german a fost că Alcaraz ar suferi de crampe musculare, și nu ar fi vorba de o accidentare mai gravă, care să necesite intervenția fizioterapeutului.

„E incredibil că primește tratament pentru crampe. E o tâmpenie. Îi protejați mereu pe acești doi jucători,” s-a pronunțat aspru Zverev, făcând referire la faptul că organizatorii de turneu ar lua o serie de decizii favorabile lui Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Conform regulamentului, jucătorii nu pot primi îngrijiri medicale pentru crampe musculare.

La jumătatea setului al treilea, Carlos Alcaraz a vomitat în prosop, în timpul unei pauze de odihnă, după care, când s-a apropiat de echipa sa, le-a comunicat acest lucru și le-a transmis că, în cel mai probabil caz, nu va mai fi capabil să mănânce nimic, până la sfârșitul jocului.

Zverev, revenire solidă prin care a anulat primele două seturi câștigate de Alcaraz

Ulterior, Alexander Zverev a reușit să își păstreze ritmul bun de competiție și a egalat la seturi, prin două tiebreak-uri câștigate la 3, respectiv la 4.

Până în momentul în care s-a arătat accidentat, Carlos Alcaraz a fost în controlul partidei, reușind un prim set solid, cu un break obținut la 4-4 și o revenire impresionantă, de la 2-5 la game-uri, în setul secund, adjudecat scor 7-6 (5).

Carlos Alcaraz

  • Carlos alcaraz portret ao 26 semifinala
Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
