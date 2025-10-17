Veste majoră înainte de Bosnia - România: "Am primit cea mai importantă întărire posibilă!"

Veste majoră &icirc;nainte de Bosnia - Rom&acirc;nia: Am primit cea mai importantă &icirc;ntărire posibilă! Nationala
România va înfrunta Bosnia și Herțegovina, pe 15 noiembrie, la Zenica, într-un duel deosebit de important în grupa de calificare pentru Cupa Mondială din 2026.

Bosnia si Hertegovina
După ultimele rezultate din grupa H, Bosnia și Herțegovina a rămas pe locul 2, însă cu doar trei puncte peste România. Tricolorii pot deveni favoriți pentru poziția secundă în cazul în care înving la Zenica, luna viitoare. O astfel de clasare ar putea avantaja naționala lui Mircea Lucescu la tragerea la sorți pentru baraj (DETALII AICI).

Bosniacii anunță revenirea lui Sead Kolasinac pentru meciul cu România

Cu mai puțin de o lună înaintea meciului, presa din Bosnia și Herțegovina anunță o veste grozavă primită de selecționerul Sergej Barbarez. Experimentatul fundaș central Sead Kolasinac (32 de ani) s-a refăcut după ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate, în aprilie, și ar urma să joace împotriva României.

"Veste grozavă pentru Dragoni: Bosnia și Herțegovina primește cea mai importantă întărire posibilă înaintea meciurilor decisive", a titrat Oslobođenje.

Kolasinac s-a antrenat în ultimele zile cu echipa U23 a Atalantei, iar duminică ar urma să fie în lotul primei echipe pentru duelul cu Lazio, din Serie A, mai scrie sursa citată.

Născut în Germania, la Karlsruhe, Kolasinac este unul dintre cei mai experimentați jucători din lotul Bosniei. Cu peste 60 de meciuri la prima reprezentativă, fundașul a evoluat la Schalke 04, Arsenal și Olympique Marseille, iar din 2023 este jucătorul Atalantei.

Kolasinac a jucat în meciul tur dintre România și Bosnia și Herțegovina, scor 0-1. Folosit pe postul de fundaș stânga, jucătorul Atalantei a pasat decisiv la unicul gol al meciului, reușit de Armin Gigovic.

Ivan Sunjic și Nihad Mujakic, suspendați pentru Bosnia - România

La meciul cu România, Bosnia și Herțegovina nu se va putea baza însă pe doi titulari din ultimul meci oficial (2-2 contra Ciprului). Mijlocașul central Ivan Sunjic (29 de ani, Pafos) și stoperul Nihad Mujakic (27 de ani, Eyupspor) au încasat al treilea cartonaș galben din preliminarii și vor fi suspendați la duelul din noiembrie împotriva tricolorilor.

