LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 14:00 are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul optimilor de finală din Europa League.

Evenimentul are loc la Nyon, în Elveția.

Sunt implicați în această fază a competiției și mai mulți români: Răzvan Lucescu, antrenorul lui PAOK Salonic, Andrei Ionuț Radu, portarul titular de la Celta Vigo, dar și mijlocașul ofensiv Marius Corbu, transferat zilele trecute la Ferencvaros Budapesta, în timp ce FCSB, campioana României, a ratat calificarea după ce a terminat pe locul 27.

În tragerea la sorţi intră echipele clasate pe locurile 9-24 în faza grupei unice EL – primele opt echipe din clasament s-au calificat automat în optimile de finală: Olympique Lyon, Aston Villa, FC Midtjylland, Betis Sevilla, FC Porto, Sporting Braga, Freiburg și AS Roma.

Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți



KRC Genk (Belgia)

Bologna (Italia)

VfB Stuttgart (Germania)

Ferencváros Budapesta (Ungaria)

Nottingham Forest (Anglia)

Viktoria Plzeň (Cehia)

Steaua Roșie Belgrad (Serbia)

Celta Vigo (Spania)

Echipele care nu sunt capi de serie la tragerea la sorți



PAOK Salonic (Grecia)

Lille (Franţa)

Fenerbahçe Istanbul (Turcia)

Panathinaikos Atena (Grecia)

Celtic Glasgow (Scoţia)

Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria)

Dinamo Zagreb (Croaţia)

SK Brann (Norvegia)

* Meciurile se vor disputa pe 19 februarie (turul) şi 26 februarie (returul).

