Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali i-a anunțat plecarea lui Dennis Politic de la FCSB după remiza cu Fenerbahce (1-1), însă în ultimele ore a existat o răsturnare de situație.

TAGS:
Dennis PoliticFCSBGigi BecaliPanetolikos
Din articol

Panetolikos, ocupanta locului 12 în prima ligă din Grecia, a insistat în ultimele săptămâni pentru împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB. Gigi Becali a ezitat să accepte oferte, a preferat să îi mai acorde șanse fostului dinamovist, însă, în cele din urmă, după meciul cu Fenerbahce a transmis că vrea să se despartă de jucător.

Panetolikos, clubul care îl voia pe Dennis Politic, a transferat o altă extremă

Deși Gigi Becali a anunțat după meciul cu Fenerbahce că va accepta oferta din Grecia, se pare că Panetolikos s-a reorientat. 

Chiar în timp ce FCSB juca împotriva lui Fenerbahce, Panetolikos a anunțat oficial că a ajuns la un acord pentru transferul unei alte extreme, brazilianul Lenny Lobato (24 de ani), de la Velez Sarsfield. Clubul din Grecia a plătit aproximativ 100.000 de euro pentru 50% din drepturile federative ale jucătorului.

Se pare că FCSB a fost oferit prea târziu un răspuns pozitiv pentru împrumutul lui Dennis Politic, iar Panetolikos nu va mai încerca să îl transfere pe fotbalistul român.

"După negocierile eșuate cu Dennis Politic și refuzul lui FCSB de a-l împrumuta, Panetolikos a decis să achiziționeze 50% din drepturile lui Lenny Lobato, extremă din Brazilia care măsoară 1,74m și poate juca în ambele flancuri ale atacului", au scris și grecii de la Agriniara.

Dennis Politic ar putea rămâne în Superliga

Deși a anunțat că vrea să îl împrumute pe Dennis Politic în Grecia, Gigi Becali a mai transmis după meciul cu Fenerbahce că o altă destinație pentru fotbaliștii de care vrea să se despartă ar putea fi Farul Constanța.

Denis Alibec a fost deja cedat la gruparea dobrogeană, iar Gigi Becali a mai propus alte trei nume: David Kiki, Octavian Popescu și Dennis Politic.

"A venit la mine Gică Popescu și m-a întrebat ce jucători am. I-am zis că sunt David Kiki și Alibec. Acum, stai să vedem, poate îl vor pe Politic, poate îl dau pe Octavian Popescu. Lasă-l pe Alibec la voi. La voi e altceva, Gică (n.r - Hagi) îl mai face, îl mai drege.

Alibec va pleca gratis la Farul. Vineri face actele și pleacă. Ei vor să-l bage să joace duminică și facem contract de transfer. Alibec va juca acolo și poate să ne ajute cu adversarii noștri", a spus Gigi Becali, joi seară, la Prima Sport, după FCSB - Fenerbahce 1-1.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 17:00 | Ardelenii, în cursa pentru play-off
CFR Cluj - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 17:00 | Ardelenii, în cursa pentru play-off
Șoc după eliminarea din Champions League: și-a prezentat demisia!
Șoc după eliminarea din Champions League: și-a prezentat demisia!
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
Replica lui Gigi Becali după ce Charalambous nu a mai rezistat și i-a numit pe contestatari ”papagali”
Replica lui Gigi Becali după ce Charalambous nu a mai rezistat și i-a numit pe contestatari ”papagali”
Renaștere din disperare. Caramavrov remarcă schimbarea de atitudine a fotbaliștilor de la FCSB
Renaștere din disperare. Caramavrov remarcă schimbarea de atitudine a fotbaliștilor de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League

O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“

Cum se califică FCSB. Victorie la un gol contra lui Fenerbahce și 5 rezultate favorabile

Cum se califică FCSB. Victorie la un gol contra lui Fenerbahce și 5 rezultate favorabile



Recomandarile redactiei
Renaștere din disperare. Caramavrov remarcă schimbarea de atitudine a fotbaliștilor de la FCSB
Renaștere din disperare. Caramavrov remarcă schimbarea de atitudine a fotbaliștilor de la FCSB
Replica lui Gigi Becali după ce Charalambous nu a mai rezistat și i-a numit pe contestatari ”papagali”
Replica lui Gigi Becali după ce Charalambous nu a mai rezistat și i-a numit pe contestatari ”papagali”
Șoc după eliminarea din Champions League: și-a prezentat demisia!
Șoc după eliminarea din Champions League: și-a prezentat demisia!
"Cine sunt papagalii?" Răspunsul lui Elias Charalambous, iritat după FCSB - Fenerbahce
"Cine sunt papagalii?" Răspunsul lui Elias Charalambous, iritat după FCSB - Fenerbahce
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
Alte subiecte de interes
Dennis Politic a anunțat ce se întâmplă cu accidentarea suferită în meciul Poli Iași - Dinamo 2-2
Dennis Politic a anunțat ce se întâmplă cu accidentarea suferită în meciul Poli Iași - Dinamo 2-2
Problemele se țin în lanț la Dinamo! Dennis Politic a ieșit schiopătând de pe teren
Problemele se țin în lanț la Dinamo! Dennis Politic a ieșit schiopătând de pe teren
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
CITESTE SI
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

stirileprotv Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

stirileprotv Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

stirileprotv România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!