Lovitură pentru Dennis Politic! Dat ca și plecat de la FCSB, a primit o veste neașteptată

Panetolikos, ocupanta locului 12 în prima ligă din Grecia, a insistat în ultimele săptămâni pentru împrumutul lui Dennis Politic de la FCSB. Gigi Becali a ezitat să accepte oferte, a preferat să îi mai acorde șanse fostului dinamovist, însă, în cele din urmă, după meciul cu Fenerbahce a transmis că vrea să se despartă de jucător.



Panetolikos, clubul care îl voia pe Dennis Politic, a transferat o altă extremă

Deși Gigi Becali a anunțat după meciul cu Fenerbahce că va accepta oferta din Grecia, se pare că Panetolikos s-a reorientat.



Chiar în timp ce FCSB juca împotriva lui Fenerbahce, Panetolikos a anunțat oficial că a ajuns la un acord pentru transferul unei alte extreme, brazilianul Lenny Lobato (24 de ani), de la Velez Sarsfield. Clubul din Grecia a plătit aproximativ 100.000 de euro pentru 50% din drepturile federative ale jucătorului.



Se pare că FCSB a fost oferit prea târziu un răspuns pozitiv pentru împrumutul lui Dennis Politic, iar Panetolikos nu va mai încerca să îl transfere pe fotbalistul român.



"După negocierile eșuate cu Dennis Politic și refuzul lui FCSB de a-l împrumuta, Panetolikos a decis să achiziționeze 50% din drepturile lui Lenny Lobato, extremă din Brazilia care măsoară 1,74m și poate juca în ambele flancuri ale atacului", au scris și grecii de la Agriniara.

