Mai tare decat Alibec! Mesut Ozil, acuzat ca si-a agravat accidentarea din cauza jocurilor video! Ce se joaca 5 ore pe zi

Dependenta de jocurile video afecteaza jucatori uriasi.

Tot mai multi jucatori sunt acuzati de cluburile care ii platesc cu bani grei ca isi pierd concentrarea din cauza jocurilor video. A fost cazul lui Dembele, jucatorul de 100 de milioane de euro al Barcelonei, iar acum e cazul lui Mesut Ozil.

Mijlocasul german adus de Arsenal de la Real Madrid cu 50 de milioane de euro n-a mai jucat de pe 5 octombrie, cand s-a accidentat la spate. Antrenorul Unai Emery nu stie nici acum cand se mai poate baza pe el, iar perioada de recuperare s-a prelungit din cauza dependentei acestuia de Fortine. Potrivit site-ului "Wated on Fortnite" care iti arata cat timp petrecere un jucator in joc, Ozil petrece in medie 5 ore pe zi cu Fortnite, noua senzatie in materie de jocuri video in intreaga lume.

Potrivit ziarului german Bild, timpul excesiv petrecut de Ozil pe scaun in fata calculatorului i-ar fi agravat acestuia problemele de la spate si de aici perioada lunga de recuperare.

"Ozil se antreneaza singur si nu stiu cand va reveni pe teren. Nu cred ca ma pot baza pe el la meciul cu United", a spus antrenorul Unai Emery despre vedeta sa inaintea partidei de pe Old Trafford, incheiata scor 2-2.

La inceputul anului s-a descoperit contul de CS Go al lui Denis Alibec, cel care petrecea ore bune in fiecare zi in fata calculatorului. Specialistii si medicii avertizeaza asupra pericolului dependentei de jocurile video chiar si in cazul sportivilor de performanta.