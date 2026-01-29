Gigi Becali a anunțat, la finalul confruntării Fenerbahce - FCSB 1-1, că Florin Tănase va fi disponibil pentru meciul cu Csikszereda de acasă din campionat, programat duminică, pe 1 februarie.
Revenire importantă la FCSB, confirmată de Gigi Becali
Becali a susținut că Tănase ar fi putut intra și cu Fenerbahce, însă a decis să își menajeze decarul pentru a nu risca recidivarea accidentării.
De asemenea, Ofri Arad, cel mai recent transfer făcut de roș-albaștri, ar putea debuta în FCSB - FC Botoșani (5 februarie).
Gigi Becali: „Dacă îl aveam pe Tănase în teren”
„Dacă îl aveam pe Tănase în teren, alta era situația. O să se întărească echipa, revine Tănase, Tănase putea să joace și azi, dar nu am vrut noi.
S-a întors din Serbia, va fi apt pentru meciul din weekend. Ofri Arad cu Botoșani poate va juca”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la televiziunea Digi Sport.
Florin Tănase este golgheterul celor de la FCSB în sezonul curent al Superligii României. A marcat 10 goluri în 22 de meciuri, înregistrând și patru pase decisive.
Tănase a mai înscris o dată, golul victoriei din FCSB - Feyenoord 4-3.