"Salut, pot sa stau si eu langa tine?" Ozil i-a facut cel mai tare cadou unui copil! Cum a reactionat VIDEO

Mesut Ozil i-a facut ziua frumoasa unui copil aflat in tribunele stadionului Emirates, la ultimul meci de campionat.

Ozil e accidentat si nu a fost in lot, dar a insistat sa vada meciul de la stadion.

Mijlocasul i-a facut o surpriza unui copil care urmarea din tribune partida. S-a dus si s-a asezat langa el in timpul meciului.

When Mesut Ozil met a young fan at the Emirates.. pic.twitter.com/7ACBYcSr6y

Baiatul e mare fan Ozil. A venit la stadion cu o sapca pe care era inscriptionat numele neamtului.

Mesut Ozil makes young fan's day by joining him in the stands to watch Arsenal's win over Huddersfield https://t.co/ba2HF3u8Wy pic.twitter.com/ofWMS3wKdx