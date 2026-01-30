Vineri după-amiază, de la ora 17:00, are loc meciul CFR Cluj - Metaloglobus, care contează pentru etapa cu numărul 24 din sezonul regulat al Superligii României.



Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro și va avea loc pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.



Gabriel Mihuleac a fost delegat la centru. Tușierii vor fi Alexandru Vodă și George Duță. La VAR au fost delegați Lucian Rusandu și Ovidiu Hațegan, în timp ce George Roman va fi arbitrul de rezervă, iar Zoltan Székely, observatorul arbitrilor.



CFR Cluj și Metaloglobus, în clasament



După 23 de etape disputate în sezonul regulat al Superligii României, CFR Cluj ocupă locul 9 în clasament cu 32 de puncte. Opt victorii, opt remize și șapte eșecuri a înregistrat până acum formația dirijată de Daniel Pancu.



De cealaltă parte, Metaloglobus e ultima clasată cu 11 puncte. În 23 de runde, formația dirijată de Mihai Teja și-a trecut în cont doar două victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și 16 înfrângeri.

