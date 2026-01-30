VIDEO "Cine sunt papagalii?" Răspunsul lui Elias Charalambous, iritat după FCSB - Fenerbahce

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a intrat într-un conflict de la distanță cu contestatarii.

TAGS:
Elias CharalambousFCSBFenerbahce
Din articol

Înaintea partidei cu Fenerbahce, Elias Charalambous a avut un mesaj dur pentru cei care îl critică, dar și pentru cei care ar inventa anumite conflicte între antrenor și jucătorii lui FCSB.

"Cine sunt papagalii?" Răspunsul lui Elias Charalambous, iritat după FCSB - Fenerbahce

"Se creează povești, filme, eu nu am nicio problemă cu jucătorii. Când nu câștigăm, 'the papagals' încep din nou să sară pe noi, spun una și alta. Elias Charalambous este foarte puternic, oamenii pot să spună una și alta", a spus Elias Charalambous, înaintea meciului cu Fenerbahce.

După remiza contra formației turce, 1-1, în Europa League, Elias Charalambous a fost întrebat dacă este afectat de analizele de la TV.

"Nu mă uit la TV. Nu citesc presa. Aud doar niște lucruri. Suntem aici să vorbim despre fotbal. Am spus atât de multe lucruri frumoase ieri, dar a existat un singur titlu. N-am timp de pierdut cu astfel de lucruri. Puteați să aveți multe alte titluri", a răspuns Charalambous.

Întrebat cine sunt "papagalii" la care s-a referit, Charalambous a răspuns: "Aveți o întrebare despre fotbal? Ceva legat de tactică?".

Florin Prunea, replică dură pentru Charalambous

Prunea a spus despre Charalambous că are un papagal care vorbește mai bine decât el și i-a comparat fața cipriotului cu păsările din specia respectivă. 

„Eu am papagal vorbitor. Vorbește mai bine decât ăsta pe care l-am văzut. Vorbește mai bine decât el. Păi, ce e asta, mă? Eu nu m-am simțit vizat. Asta îi mai lipsea lui Charalambous, să ne facă și papagali.

A spus ce spune de obicei, aceleași lucruri, până să spună asta. El chiar are față de papagal. Are puțin din cioc, așa, sau mi se pare mie?”, a declarat Florin Prunea, la Digisport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
Oficial. Motivul pentru care justiția elvețiană dispune rejudecarea medaliei olimpice pentru românca Ana Maria Bărbosu
ULTIMELE STIRI
CFR Cluj - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 17:00 | Ardelenii, în cursa pentru play-off
CFR Cluj - Metaloglobus, LIVE TEXT de la 17:00 | Ardelenii, în cursa pentru play-off
Șoc după eliminarea din Champions League: și-a prezentat demisia!
Șoc după eliminarea din Champions League: și-a prezentat demisia!
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
Replica lui Gigi Becali după ce Charalambous nu a mai rezistat și i-a numit pe contestatari ”papagali”
Replica lui Gigi Becali după ce Charalambous nu a mai rezistat și i-a numit pe contestatari ”papagali”
Renaștere din disperare. Caramavrov remarcă schimbarea de atitudine a fotbaliștilor de la FCSB
Renaștere din disperare. Caramavrov remarcă schimbarea de atitudine a fotbaliștilor de la FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League

O nouă schimbare la Real Madrid! Arbeloa, înlocuit cu un antrenor din Premier League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

Imediat după remiza cu Fenerbahce, Gigi Becali a făcut în direct anunțul momentului la FCSB!

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

FCSB riscă o amendă usturătoare: incident deosebit de grav la meciul cu Fenerbahce

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“

Îngrozitor: s-a aflat ce consumase șoferul microbuzului grecilor. „Rezultatul a confirmat“

Cum se califică FCSB. Victorie la un gol contra lui Fenerbahce și 5 rezultate favorabile

Cum se califică FCSB. Victorie la un gol contra lui Fenerbahce și 5 rezultate favorabile



Recomandarile redactiei
Renaștere din disperare. Caramavrov remarcă schimbarea de atitudine a fotbaliștilor de la FCSB
Renaștere din disperare. Caramavrov remarcă schimbarea de atitudine a fotbaliștilor de la FCSB
Replica lui Gigi Becali după ce Charalambous nu a mai rezistat și i-a numit pe contestatari ”papagali”
Replica lui Gigi Becali după ce Charalambous nu a mai rezistat și i-a numit pe contestatari ”papagali”
Șoc după eliminarea din Champions League: și-a prezentat demisia!
Șoc după eliminarea din Champions League: și-a prezentat demisia!
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
Interul lui Chivu, Real Madrid sau PSG își află adversarele din play-off-ul Champions League!
Nota lui Andrei Ionuț Radu din meciul Steaua Roșie Belgrad - Celta Vigo, cu goluri marcate în '87 și '89!
Nota lui Andrei Ionuț Radu din meciul Steaua Roșie Belgrad - Celta Vigo, cu goluri marcate în '87 și '89!
Alte subiecte de interes
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Transferat la FCSB în vară și deja tras pe linie moartă. Reacția lui Charalambous
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Charalambous e convins după 0-1 cu Poli Iași: "Dacă mai jucăm de 100 de ori, nu mai pierdem!" Mesaj pentru Olaru
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
Istvan Kovacs nu a scăpat de furia turcilor după Lille - Fenerbahce 2-1: "Depășit"
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
”Thriller” la debutul lui Jose Mourinho! Fenerbahce a încasat trei goluri
CITESTE SI
Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

stirileprotv Grecii au refuzat banii strânși de români după tragicul accident. De ce au făcut acest gest fanii lui PAOK

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

stirileprotv Cea mai bună țară din lume pentru pensionari se află în Europa. Este accesibilă și are un sistem de sănătate exemplar

România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

stirileprotv România va fi lovită de un val de aer polar. Se anunță temperaturi de până la -20°C, ninsori și vânt puternic

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!