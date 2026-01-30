Înaintea partidei cu Fenerbahce, Elias Charalambous a avut un mesaj dur pentru cei care îl critică, dar și pentru cei care ar inventa anumite conflicte între antrenor și jucătorii lui FCSB.



"Cine sunt papagalii?" Răspunsul lui Elias Charalambous, iritat după FCSB - Fenerbahce

"Se creează povești, filme, eu nu am nicio problemă cu jucătorii. Când nu câștigăm, 'the papagals' încep din nou să sară pe noi, spun una și alta. Elias Charalambous este foarte puternic, oamenii pot să spună una și alta", a spus Elias Charalambous, înaintea meciului cu Fenerbahce.



După remiza contra formației turce, 1-1, în Europa League, Elias Charalambous a fost întrebat dacă este afectat de analizele de la TV.



"Nu mă uit la TV. Nu citesc presa. Aud doar niște lucruri. Suntem aici să vorbim despre fotbal. Am spus atât de multe lucruri frumoase ieri, dar a existat un singur titlu. N-am timp de pierdut cu astfel de lucruri. Puteați să aveți multe alte titluri", a răspuns Charalambous.



Întrebat cine sunt "papagalii" la care s-a referit, Charalambous a răspuns: "Aveți o întrebare despre fotbal? Ceva legat de tactică?".

