Scandalul ia amploare! Erdogan l-a sunat pe Ozil dupa retragerea de la nationala Germaniei! Mesajul presedintelui Turciei

Mesut Ozil a renuntat la nationala la 29 de ani in urma atacurilor primite dupa ce s-a pozat alaturi de presedintele Turciei, Erdogan.

Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat, marti, ca i-a telefonat jucatorului german de origine turca Mesut Ozil pentru a saluta decizia acestuia de a se retrage de la echipa nationala de fotbal a Germaniei, luni, dupa mai multe saptamani de polemici, informeaza AFP.

"M-am intretinut ieri seara (luni) cu el. Ei nu au reusit sa digere faptul ca a postat o fotografie cu mine. Sustin declaratiile lui Mesut Ozil", a declarat Erdogan pentru presa dupa o reuniune parlamentara la Ankara.

Mijlocasul Mesut Ozil si-a anuntat duminica retragerea din selectionata Germaniei, evocand "rasismul" din criticile care l-au vizat dupa eliminarea Mannschaft-ului din primul tur al Cupei Mondiale de fotbal 2018.

"Cu inima grea si dupa o indelunga reflectie am decis ca, din cauza evenimentelor recente, sa nu mai joc pentru Germania in meciurile internationale cat timp voi resimti rasism si lipsa de respect fata de mine", a scris jucatorul de origine turca pe contul sau de Twitter.

Criticat dupa ce s-a fotografiat alaturi de presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, inaintea Mondialului din Rusia, Ozil a asigurat ca gestul sau nu a avut "nicio intentie politica".

Ozil a rupt tacerea dupa ce s-a aflat in centrul polemicii, in urma publicarii faimoasei fotografii in care el si compatriotul sau Ilkay Gundogan (Manchester City) s-au pozat alaturi de seful statului turc, aflat atunci in plina campanie electorala, inainte de a obtine un nou mandat de presedinte.

Acest lucru le-a adus celor doi jucatori critici dure, mai ales dupa eliminarea prematura a campionilor mondiali din 2014 dupa faza grupelor CM 2018. Unii observatori i-au acuzat de lipsa de loialitate fata de Germania, in timp ce managerul nationalei germane, Oliver Bierhoff, a mers pana acolo incat a afirmat ca Ozil ar fi trebuit exclus din lotul pentru Mondialul din Rusia.

In varsta de 29 ani, Mesut Ozil a parut deranjat in special de absenta sprijinului Federatiei germane de fotbal (DFB) si a presedintelui acesteia, Richard Grindel.