Cele două echipe își dau întâlnire pe Arcul de Triumf în etapa cu numărul 23 din sezonul regulat al Superligii României. Ultima întâlnire dintre cele două a avut loc în turul sezonului regulat, când ”câinii” s-au impus pe ”Ilie Oană” cu 3-0.



La meciul de vineri seară, ”central” va fi Iulian Călin, ajutat de tușierii Romică Bîrdeș și Nicușor Marin. La VAR au fost delegați Radu Petrescu și Valentin Porumbei, în timp ce Ionela Peșu va fi arbitrul de rezervă, iar Marian Salomir, observatorul arbitrilor.



Dinamo și Petrolul, în clasament



Echipa pregătită de Zeljko Kopic completează podiumul cu 44 de puncte. După 23 de etape disputate în sezonul regulat, Dinamo a bifat 12 victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și trei înfrângeri.



De cealaltă parte, ”lupii galbeni” au 20 de puncte în 23 de etape și ocupă locul 13 în clasament cu patru victorii și opt remize, la care s-au adăugat 11 eșecuri.

