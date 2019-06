Plateste pentru operatiile a 1000 de copii care nu si le permit! Gestul FANTASTIC al lui Mesut Ozil in cinstea nuntii sale

Cuplul a decis sa plateasca pentru operatiile a 1000 de copii care nu si le permit! Anuntul a fost facut de Ozil pe pagina sa de Twitter.

Ozil si Amine sper ca exemplul lor sa fie urmat si de alti oameni cu posibilitati din toata lumea.

"Vom plati pentru operatiile a 1000 de copii care au nevoie de ele. As fi bucuros daca mai multi copii din toata lumea ar avea parte de tratamentele care le trebuie atat de mult. Daca vreti sa sustineti aceasta cauza, va rog sa intrati in campanie", a scris Ozil pe Twitter.



I’ll forever be proud of the fact that Mesut Ozil played for Arsenal. What an exceptional human being. The type that Arsenal are used to. https://t.co/XG0J0B1wSh