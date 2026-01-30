LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 13:00 are loc tragerea la sorți pentru play-off-ul optimilor de finală ale UEFA Champions League.

Tragerea are loc, ca de obicei, la Nyon, în Elveția.

Îşi vor afla adversarele, între altele, echipa antrenată de Cristian Chivu, Inter Milano, dar și marile favorite la trofeu Real Madrid și Paris Saint-Germain.

Sunt implicate echipele clasate pe locurile 9-24 în ”faza ligii”, pentru că primele opt echipe din faza grupei s-au calificat automat în optimile de finală (cinci dintre cele opt sunt din Premier League!): Arsenal, Bayern Munchen, Liverpool, Tottenham, FC Barcelona, Chelsea, Sporting Lisabona și Manchester City.

Echipele care sunt capi de serie la tragerea la sorți



Real Madrid (Spania)

Inter Milano (Italia)

Paris Saint-Germain (Franţa)

Newcastle (Anglia)

Juventus Torino (Italia)

Atletico Madrid (Spania)

Atalanta (Italia)

Bayern Leverkusen (Germania)

Echipele care nu sunt capi de serie la tragerea la sorți



Borussia Dortmund (Germania)

Olympiacos Pireu (Grecia)

Club Brugge (Belgia)

Galatasaray Istanbul (Turcia)

AS Monaco (Franţa)

FK Qarabağ (Azerbaidjan)

Bodø/Glimt (Norvegia)

Benfica Lisabona (Portugalia)

Meciurile tur vor avea loc pe 17/18 februarie, iar returul pe 24/25 februarie.

