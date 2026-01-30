Roberto De Zerbi, pe cale să părăsească Marseille

Marseille a încheiat pe locul 25, ultimul de sub linie, în faza principală din Champions League. Gruparea franceză a pierdut clar ultimul joc, 0-3 contra lui Club Brugge, și a părăsit competiția după ce a fost devansată în ultimul minut de Benfica, în urma golului marcat de portarul Trubin contra lui Real Madrid.



Presa din Franța anunță acum că antrenorul Roberto De Zerbi are șanse mari să părăsească OM. Footmercato scrie chiar că italianul și-a prezentat demisia și nu a mers alături de echipă în cantonament pentru meciul din weekend cu Paris FC, în direct pe VOYO.



Și RMC Sport notează că poziția lui Roberto De Zerbi este "în mare pericol", iar discuțiile dintre părți sunt în desfășurare.



Roberto De Zerbi a preluat Marseille în vara anului 2024 și mai are contract pentru un sezon și jumătate.

În Ligue 1, Marseille ocupă locul 3 după 19 etape, cu 38 de puncte, 7 sub liderul PSG și 5 sub Lens.

