Campioana a fost eliminată din Europa League, iar în Superliga, cu șapte etape rămase din sezonul regulat, ocupă abia locul 11 cu 31 de puncte.



FCSB se situează la cinci lungimi de Oțelul Galați, care ocupă momentan ultimul loc în zona play-off-ului din clasamentul Superligii României.



Replica lui Gigi Becali după ce Charalambous nu a mai rezistat și i-a numit pe contestatari ”papagali”



Înainte de FCSB - Fenerbahce, încheiat 1-1 în cele din urmă, Elias Charalambous i-a numit la conferința de presă premergătoare duelului pe contestatari ”papagali”.



După remiza din Europa League de joi seară, Gigi Becali a reacționat după răbufnirea antrenorului cipriot.



”Știi cum este asta? Cum mi-ai dat dumneata vreo 20 de pumni și îți dau și eu o palmă o dată. Și tot tu te superi. De trei ani are fața sparta la câți pumni a primit! I s-a zis ‘stai jos, 4!’ unui antrenor care a câștigat două campionate.



A primit unul numai pumni în pag și a dat și el o palmă. El chiar a fost elegant. A zis papagali. Când spui papagali, trebuie să fie de la doi în sus, nu? Nu am zis că este ok. Mie îmi plăcea de el smerit, primea pumni și ducea săracul la pumni. A dat și el o palmă.



Eu l-am apărat. El simțindu-se susținut a zis: ‘Sunt puternic!’”, a spus Becali la televiziunea Digi Sport.



Ce a declarat Charalambous



”Singura diferență este că acum nu câștigăm și când nu câștigi papagalii încep să sară din nou. Mie nu îmi pasă, mă știți. Ei pot spune ce vor.



Elias este foarte puternic și ei pot lovi și să cânte ce vor. Știu cine sunt și nu îmi pasă de ce spun și ce povești inventează zilnic”, a spus antrenorul lui FCSB.

