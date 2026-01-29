FCSB și Fenerbahce au remizat, scor 1-1, pe Arena Națională, în ultima etapă din faza principală a Europa League.



Deși șansele de calificare ale roș-albaștrilor erau minime înaintea partidei, formația antrenată de Elias Charalambous a avut o prestație solidă și a pus probleme serioase adversarului.



Turcii au deschis scorul în minutul 19, prin Ismail Yuksek, însă avantajul nu a fost suficient pentru a pleca cu toate punctele de la București.



FCSB a egalat în minutul 71, prin Juri Cisotti, care a finalizat spectaculos o pasă venită de la Risto Radunovic.



Reacția presei din Turcia după ce Fenerbahce n-a reușit să o învingă pe FCSB în Europa League



La finalul partidei, presa din Turcia a reacționat imediat. Mai jos vezi ce au scris jurnaliștii turci despre faptul că Fenerbahce a ratat victoria în fața campioanei României.



„În minutul 71, Cisotti a rupt plasa și a scos remiza”, a notat publicația Mackolik.



„Băieții noștri pleacă din România doar cu un punct”, au scris jurnaliștii de la Sporx.



De asemenea, Fanatik a punctat consecințele rezultatului în clasament: „Fenerbahçe a terminat faza ligii pe locul 19, cu 12 puncte, după remiza din deplasare cu FCSB. Ismail Yüksek a marcat pentru galben-albaștri, iar Yuri Cisotti a înscris pentru români. FCSB a încheiat competiția pe locul 27, cu 7 puncte, și părăsește Europa”.



În urma acestui rezultat, FCSB a încheiat aventura europeană cu două victorii, un egal și cinci înfrângeri, în timp ce Fenerbahce a obținut calificarea în play-off-ul Europa League.

