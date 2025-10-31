Dinamo - CFR Cluj, primul meci din etapa 15, de la ora 20:30! Capitolele la care cele două echipe sunt numărul 1 în Superligă

Manny Pacquiao a luptat, în acest an, pentru titlul m„ondial WBC la categoria welter cu americanul Mario Barrios, la patru ani după ultima sa apariţie în ring. Pacquiao, în vârstă de 46 de ani, a avut a 73-a sa luptă, revenind după retragere. Ultima apariţie a filipinezului consemna o înfrângere la puncte în faţa lui Yordenis Ugas, în august 2021, după care şi-a anunţat retragerea.

Pacquiao, ale cărui joc de picioare şi viteză în lovituri l-au făcut unul dintre cei mai mari boxeri din istorie, a câştigat titlul mondial la opt categorii de greutate, un record, de la muscă la super welter. Filipinezul s-a retras din box în 2021, după o carieră profesionistă cu 72 de meciuri, dintre care 62 de victorii, 8 înfrângeri şi 2 egaluri.

Se negociază un nou meci istoric în box, Pacquiao vs. Mayweather!

A revenit în acest an, dar a bifat o remiză cu Mario Barrios. Merge mai departe și este pregătit pentru o altă bătălie cu Floyd Mayweather. Cei doi s-au întâlnit, în urmă cu 10 ani, în unul dintre cele mai mari meciuri din istoria boxului mondial, iar învingător a ieșit americanul.

Deși au înaintat în vârstă și au ajuns la 46 de ani, Pacquiao, și 48 de ani, Mayweather, este posibil să avem parte de un al doilea meci între cei doi! La partida din 2015, a fost și o rețetă financiară fabuloasă, cu încasări totale de peste 500 de milioane de euro doar din pay-per-view-uri, dar și cu aproximativ 60 de milioane de euro încasate din vânzarea de bilete.

Deși s-a vorbit ani buni după eveniment despre un al doilea meci între cei doi, ulterior s-a pus punct zvonurilor sau entuziasmului fanilor. Însă, acum, după 10 ani de la meci, cei doi pugiliști sunt din nou în negocieri pentru o partidă care ar suscita un interes uriaș.

Meciul din 2015, rețetă financiară fabuloasă

Mai multe publicații din presa internațională notează faptul că nu este clar dacă Mayweather este dispus își pună în joc palmaresul imaculat de la profesioniști (50-0) sau dacă se gândește la alt meci, nu cu Pacquiao.

Totuși, boxerul din Statele Unite ale Americii a sugerat că este dispus să revină în ring la anul, în 2026. În septembrie acest an, despre Floyd Mayweather, retras din boxul profesionist în 2017 după ce l-a învins pe Conor McGregor într-un meci în care a câștigat 280 de milioane de euro, s-a spus că va lupta contra lui Mike Tyson (59 de ani), care din 2005 a bifat doar confruntări demonstrative, fără a-i afecta recordul personal.

”Nu îmi e frică de niciun om decât de Dumnezeu! Hai s-o facem!”, a scris Mayweather într-o postare pe rețelele social media în care i-a anunțat pe fani că a acceptat propunerea CSI Sports de a lupta contra lui Tyson.

