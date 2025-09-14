Americanul Terence "Bud" Crawford (42-0) a reușit o performanță istorică la Las Vegas, învingându-l pe legendarul Saul "Canelo" Alvarez (63-3) la capătul unui meci de 12 runde.



Victoria, venită prin decizie unanimă (115-113, 115-113, 116-111), îl propulsează pe Crawford într-o categorie exclusivistă, pe care niciun alt pugilist nu a mai atins-o.



Pariul nebun al lui Crawford a fost câștigător. Americanul, care dominase autoritar categoriile super-ușoară și semimijlocie, a făcut un salt uriaș, de trei divizii de greutate, pentru a-l înfrunta pe Canelo pe teritoriul acestuia, la super-mijlocie. În fața a 70.000 de spectatori, "Bud" a oferit o lecție de tehnică și inteligență, reușind să devină primul boxer din istorie care unifică toate centurile majore la trei categorii de greutate diferite.

