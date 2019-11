"Te retragi sau nu?!" A venit anuntul asteptat de zeci de milioane de fani! Ce decizie a luat Mayweather

Floyd Mayweather Jr. este unul dintre cei mai mari boxeri din toate timpurile.

Recent, s-a vorbit despre o noua disputa dintre Mayweather si Manny Pacquiao, insa meciul nu va mai avea loc.

Floyd Jr. a anuntat ca vremea lui in ring s-a terminat si ca se concentreaza pe alte proiecte. Isi doreste sa fie sanatos ca sa isi poata conduce afacerile, precum lantul de sali de fitnes si de box sau compania sa de promovare.

"Am primit oferte sa revin in ring, dar sanatatea mea e mai presus. Boxul este un sport foarte, foarte brutal. In ultimii ani, multi boxeri au murit in ring. Trebuie sa stii cand sa te retragi. Am avut o cariera grozava", a spus acesta, conform Reuters.

In varsta de 42 de ani, Mayweather a reusit sa ramana neinvins in 50 de meciuri si este unul dintre cei mai titrati boxeri din istorie. S-a retras de mai multe ori, dar a revenit pentru cateva meciuri care i-au umplut conturile, precum cele cu Victor Ortiz, Miguel Cotto, Saul Alvarez sau Manny Pacquiao.

Floyd a castigat primul titlu de campion mondial in 1998. Ultima lupta a pugilistului a fost contra lui Conor McGregor, cunoscutul luptator de arte martiale mixte. Lupta a avut loc in 2017, pe reguli de box si a fost castigata de Mayweather prin knockout, in runda a 10-a.