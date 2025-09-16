Octavian Stoica 'Geolgău' a organizat duminică în complexul Antilopa din Pantelimon o gală de suflet, prima ediție a Memorialului Rudel Obreja, eveniment în care s-au acordat Centurile GBP (Geolgău Box Promotion).



Pugiliști din toată țara de la categoriile juniori și tineret s-au luptat în fața unor nume mari ale nobilei arte, precum Leonard Doroftei, Petrică Paraschiv, Viorel Simion sau mulți alți foști mari pugiliști.



"Am pus mult suflet să organizez această gală, în memoria nașului meu, Rudel Obreja. Au venit cluburi din toată țara, de la Carei, de la Cluj, m-am bucurat că am avut parte de boxeri talentați care au urcat în ring pentru a arăta tot ce pot. Și eu, la academia meu, am niște sportivi foarte talentați, pun și eu umărul la renașterea acestui sport frumos, cu o tradiție uriașă în România.



A fost prima ediție și promit că voi face de la an la an o gală din ce în ce mai bună, cu sportivi din toată țara. Mă bucur că a luptat Memorialul Rudel Obreja și un sportiv cubanez. Îi felicit pe toți sportivii, pe antrenorii lor și pe cei din staff. Boxul e o disciplină minunată", a declarat Octavian Stoica.



"Încercuit" de o armată de copii, marele campion Leonard Doroftei nu numai că a făcut poze cu toți micii pugiliști, ba chiar le-a arătat serii de lovituri specifice sportului pe care îl iubește la infinit - VEZI GALERIA FOTO.

