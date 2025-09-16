FOTO Show la Memorialul Rudel Obreja, organizat de Octavian Stoica 'Geolgău'. A boxat și un cubanez!

Show pugilistic pus la punct de antrenorul Octavian Stoica 'Geolgău', fost campion al Românei și fost component al lotului tricolor.

Octavian Stoica 'Geolgău' a organizat duminică în complexul Antilopa din Pantelimon o gală de suflet, prima ediție a Memorialului Rudel Obreja, eveniment în care s-au acordat Centurile GBP (Geolgău Box Promotion). 

Pugiliști din toată țara de la categoriile juniori și tineret s-au luptat în fața unor nume mari ale nobilei arte, precum Leonard Doroftei, Petrică Paraschiv, Viorel Simion sau mulți alți foști mari pugiliști. 

"Am pus mult suflet să organizez această gală, în memoria nașului meu, Rudel Obreja. Au venit cluburi din toată țara, de la Carei, de la Cluj, m-am bucurat că am avut parte de boxeri talentați care au urcat în ring pentru a arăta tot ce pot. Și eu, la academia meu, am niște sportivi foarte talentați, pun și eu umărul la renașterea acestui sport frumos, cu o tradiție uriașă în România. 

A fost prima ediție și promit că voi face de la an la an o gală din ce în ce mai bună, cu sportivi din toată țara. Mă bucur că a luptat Memorialul Rudel Obreja și un sportiv cubanez. Îi felicit pe toți sportivii, pe antrenorii lor și pe cei din staff. Boxul e o disciplină minunată", a declarat Octavian Stoica. 

"Încercuit" de o armată de copii, marele campion Leonard Doroftei nu numai că a făcut poze cu toți micii pugiliști, ba chiar le-a arătat serii de lovituri specifice sportului pe care îl iubește la infinit - VEZI GALERIA FOTO. 

  • Doroftei gala 01
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Rezultate - Memorialul Rudel Obreja

54 kg juniori: Olaru Denis (CSM Brăila) a câștigat prin inferioritatea adversarului (R1) meciul cu Ghimete Cosmin (CSM Oltenița)

54 kg juniori: Andreeana Armando (ACS Bogdan Dinu) a câștigat prin inferioritatea adversarului (R1) meciul cu Oancea Alexandru (CSM Brăila)

60 kg juniori: Popa Alexandru (CSM Oltenița) a câștigat prin rănirea adversarului (R1) Adrian Chiriță (CSM Brăila)

63 kg juniori: Ulmeanu Florin (Dinamo) Avram Noel (ACS Transilvana) - nu s-a disputat

66 kg juniori: Zukai Karim (Dinamo) a câștigat la puncte (3-0) meciul cu Zarzara Samir (CS Preda Pitești)

66 kg juniori: Bota Alexandru (GBP) a câștigat la puncte (3-0) Robert Pătrașcu (CSM Oltenița)

70 kg juniori: Sepilov Cristian (FC 1 Decembrie) Vlăduț Stut (CSM Focșani) 

70 kg juniori: Tangerica Eduard (Dinamo) David Kereszi (ACS Transilvania)

70 kg juniori: Stan Dominic (CS Preda Pitești) a câștigat la puncte (3-0) meciul cu Balas Luca (CS Total Box)

