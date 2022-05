Manny Pacquiao (43 de ani), unul dintre cei mai mari campioni din istoria boxului profesionist, s-a numărat printre candidații la alegerile prezidențiale din Filipine.

Conform rezultatelor parțiale, ”PacMan” a obținut doar puțin peste 7% din voturi, clasându-se pe locul 3 în opțiunile electoratului filipinez.

Câștigător al alegerilor și viitor președinte este Bongbong Marcos, care a obținut aproape 60% din voturi, fiul celebrului cuplu dictatorial Fernando și Imelda Ramos, cei care au furat aproximativ 10 miliarde de dolari americani din bugetul țării pe care au condus-o între 1965 și 1986.

Fernando și Imelda Marcos au intrat în Cartea Recordurilor pentru ”cel mai mare jaf” din toate timpurile și au ”brevetat” cleptocrația, sistemul politic prin care persoana din fruntea statului practică, pe o scară nemaiîntâlnită, corupția.

Pacquiao, senator din 2016, este singurul campion mondial din istoria boxului la opt categorii/divizii diferite, având în total 12 titluri majore.

I can forego politics but not the opportunity to serve. Maraming, Maraming Salamat po mga Kababayan! ???????? pic.twitter.com/k6efzrc9Dv