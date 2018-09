Anuntul momentului: Pacquiao - Mayweather, REVANSA pe care o asteapta toata planeta! Data la care ar putea avea loc SUPER FIGHT-ul

Manny Pacquiao si Floyd Mayweather s-ar putea duela din nou.

Manny Pacquiao a declarat ca negocierile pentru acest super fight sunt intr-un "stadiu foarte avansat", iar un anunt oficial ar putea fi facut in cursul acestei saptamani. Potrivit RingMagazine, daca totul decurge conform planului, cei doi ar putea urca in ring intr-o gala eveniment ce va avea loc la Las Vegas pe 1 sau 8 decembrie.

"Vom finaliza negocierile pentru urmatoarea lupta in aceasta saptamana. Vom anunta daca va fi vorba despre Mayweather sau altcineva si unde si cand se va disputa meciul", a declarat Pacquiao.

Cel mai probabil va exista un meci revansa intre cei doi super pugilisti. Floyd Mayweather a anuntat si el in cursul zilei de sambata, pe contul sau de Instagram, ca este pregatit sa revina in ring pentru a 51-a lupta a carierei: "Ma intorc in decembrie! Ma intorc pentru o lupta cu Manny Pacquiao anul asta".

Cei doi s-au mai batut in mai 2016, iar filipinezul a spus inca de atunci ca-si doreste o revansa.