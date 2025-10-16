Hatton a fost descoperit de managerul său şi prietenul său de multă vreme, Paul Speak, la domiciliul său din Hyde, Greater Manchester, în data de 14 septembrie. Speak s-a deplasat acolo pentru a-l duce pe fostul campion mondial la două categorii de greutate, în vârstă de 46 de ani, la aeroport, pentru a lua un zbor către Dubai, unde urma să revină în ring în luna decembrie.

Detalii despre momentul în care Hatton a fost găsit inconştient au fost prezentate la o audiere la tribunalul din Stockport, în cadrul căreia ancheta privind moartea sa a fost deschisă pe scurt şi amânată până la 20 martie.

„Cauza provizorie a decesului este spânzurarea”, a declarat Alison Mutch, medic legist principal pentru Manchester South.

Instanţa a fost informată că Hatton a fost văzut ultima dată de familia sa la 12 septembrie şi părea „bine”.

Dar el nu a participat la un eveniment la care era aşteptat să fie prezent a doua zi. Speak s-a dus la casa lui în dimineaţa zilei de 14 septembrie, unde bărbatul a fost găsit inconştient, a declarat Alison Catlow, ofiţerul poliţiei judiciare.

Fanii s-au adunat pe străzile din Manchester pentru a participa la procesiunea funerară a lui Hatton săptămâna trecută. Starurile din sport Tyson Fury, Amir Khan şi Wayne Rooney, precum şi solistul trupei Oasis, Liam Gallagher, s-au numărat printre cei care au participat la slujba de înmormântare la catedrala oraşului.

Vestea morţii sale a venit la două luni după anunţul surprinzător că se va întoarce la box în decembrie, într-un meci profesionist împotriva lui Eisa Al Dah, în Dubai.

Nu mai luptase de când a pierdut pentru a treia oară în carieră, împotriva lui Vyacheslav Senchenko, în 2012.

La apogeul carierei sale, a câştigat titluri mondiale la categoria semimijlocie şi mijlocie şi a împărţit ringul cu cei mai buni boxeri ai generaţiei sale, printre care Kostya Tszyu, Floyd Mayweather şi Manny Pacquiao.

Ulterior, el a vorbit deschis despre problemele sale de sănătate mintală.

Într-o declaraţie făcută după moartea sa, familia lui Hatton a spus că el se afla „într-un loc bun” şi era „entuziasmat de viitor”.

