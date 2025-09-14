El are în palmares medalii la toate competițiile importante: dublu medaliat olimpic (bronz în 1996 și argint în 2000), triplu medaliat mondial (dintre care o dată cu aur în 1999) și triplu medaliat european” , a postat astăzi CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Fost campion mondial în 1999, campion european în 2004 și vicecampion olimpic în 2000, marele nostru pugilist Marian Simion a împlinit astăzi, 14 septembrie 2025, 50 de ani!

Simion, dinastia de campioni din boxul românesc



Marian Simion provine dintr-o familie de boxeri campioni.

Dorel Simion (48 de ani), fratele său mai mic, este și el campion mondial în 1997 și campion european în 1998, dar și medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 2000.

Cei doi sunt fiii lui Gheorghe Simion, și el fost boxer de performanță.

