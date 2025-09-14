VIDEO Marian Simion, campionul mondial la box al României, la 50 de ani!

Marian Simion, campionul mondial la box al Rom&acirc;niei, la 50 de ani! Box
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Marele nostru pugilist are o carieră impresionantă în spate.

TAGS:
Marian SimionGheorghe SimionCampionatele Mondiale de boxDinamodorel simion
Din articol

Fost campion mondial în 1999, campion european în 2004 și vicecampion olimpic în 2000, marele nostru pugilist Marian Simion a împlinit astăzi, 14 septembrie 2025, 50 de ani!

”Sărbătoritul zilei la CS Dinamo - 14 septembrie

👉Marian SIMION (n. 1975 / box) - o figură emblematică a boxului românesc, Marian a împlinit astăzi 50 de ani. 

El are în palmares medalii la toate competițiile importante: dublu medaliat olimpic (bronz în 1996 și argint în 2000), triplu medaliat mondial (dintre care o dată cu aur în 1999) și triplu medaliat european”, a postat astăzi CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.

Simion, dinastia de campioni din boxul românesc

Marian Simion provine dintr-o familie de boxeri campioni.

Dorel Simion (48 de ani), fratele său mai mic, este și el campion mondial în 1997 și campion european în 1998, dar și medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 2000.

Cei doi sunt fiii lui Gheorghe Simion, și el fost boxer de performanță.

