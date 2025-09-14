Fost campion mondial în 1999, campion european în 2004 și vicecampion olimpic în 2000, marele nostru pugilist Marian Simion a împlinit astăzi, 14 septembrie 2025, 50 de ani!
”Sărbătoritul zilei la CS Dinamo - 14 septembrie
👉Marian SIMION (n. 1975 / box) - o figură emblematică a boxului românesc, Marian a împlinit astăzi 50 de ani.
El are în palmares medalii la toate competițiile importante: dublu medaliat olimpic (bronz în 1996 și argint în 2000), triplu medaliat mondial (dintre care o dată cu aur în 1999) și triplu medaliat european”, a postat astăzi CS Dinamo București pe pagina oficială de Facebook a clubului din Șoseaua Ștefan cel Mare.