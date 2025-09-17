Revenit în țară anul trecut, după cinci ani petrecuți în Canada, Doroftei antrenează la sala Dinamo și pregătește deschiderea propriei săli de box în 2026.

Fostul campion mondial WBA, supranumit „The Lion” de fanii canadieni și „Moșul” de prieteni, spune că își dorește să creeze o nouă generație de campioni, dar nu prin intermediul Federației.

Leonard Doroftei nu vrea la Federație

„Peste un an de zile o să deschid o sală de box. Eu nu fac parte din lumea lor, am văzut ce se întâmplă și nu vreau. Îmi cer scuze pentru toți copiii și toți tinerii boxeri. Ca să poți schimba ceva în boxul românesc, trebuie o conducere nouă, plecată de jos, o nouă generație care să ajute boxul să meargă mai departe. Altfel nu se va schimba nimic”, a spus Doroftei la Sport Total FM.

Leonard Doroftei a scris istorie pentru România: campion mondial la profesioniști (2002-2003), campion european la amatori (1996) și dublu medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din 1992 și 1996.

