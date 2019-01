Manny Pacquiao ii arunca manusa lui Mayweather: "Asta e rezolutia mea pe 2019!" Mesajul care a facut senzatie pe retele de socializare

Floyd Mayweather s-a ales cu o suma fabuloasa dupa lupta din Japonia, dar si cu o gramada de comentarii ironice.

Dupa Connor McGregor si Mike Tyson, acum a venit si randul lui Manny Pacquiao sa-l ironizeze pe pugilistul american.

"Asta e rezolutia mea pentru noul an: sa continui sa lupt doar contra unor sportivi experimentati si care sunt de nivelul meu sau mai sus", a fost mesajul filipinezului care a starnit valva pe internent.

Floyd Mayweather a incasat nu mai putin de 9 milioane de dolari in 2 minute. Mayweather a sustinut un meci demonstrativ in Japonia in compania tanarului Tenshin Nasukawa. Pugilistul nipon in varsta de 20 de ani a fost trimis de trei ori la podea in cele 2 minute.

Mayweather a fost primul in topul sportivilor cu cele mai mari castiguri in 2018. Americanul a castigat 285 de milioane de dolari anul trecut, in timp ce McGrgor s-a clasat abia pe locul 4 cu 99 de milioane dolari. Messi si Ronaldo au fost pe locurile 2 si 3.