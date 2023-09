Formația antrenată de Martino Gerardo a obținut un succes răsunător în MLS, pe terenul celor de la Los Angeles FC, impunându-se cu scorul de 3-1.

Starul argentinian nu a reușit să înscrie, însă a oferit două pase de gol, lui Jordi Alba și lui Leonardo Campana, având și alte situații bune de a-și trece numele pe lista marcatorilor.

BUSQUETS ➡️ MESSI ➡️ ALBA.

JUST LIKE OLD TIMES ????

(via @mls)pic.twitter.com/k3cSPPctLu