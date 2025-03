Cosmin Gîrleanu (25 de ani) e cel mai valoros boxer român al momentului, fost campion mondial și european de juniori, cu patru victorii din patru meciuri la profesioniști. Pugilistul este singurul reprezentant al boxului masculin din țara noastră, care a obținut calificarea la ultimele două Olimpiade.



În ultimii doi ani, acesta s-a pregătit în fieful Cartelului Sinaloa și al lui Joaquin "El Chapo" Guzman ca să ia medalie pentru România la Olimpiada din 2028. A fost legitimat la un prestigios club din Mexic, în regiunea Sinaloa, una dintre cele mai periculoase teritorii din lume, unde narcotraficanții se luptă aprig pentru supremație și înfruntă poliția și armata pe străzi.



"În Sinaloa este foarte periculos, România este o țară sigură, este foarte bine aici"

"Nu a fost greu să mă convingă să vin la Rapid. Eu eram liber de contract, eram hotărât să revin în boxul amator. A fost o oportunitate foarte bună pentru mine să mă alătur celor de la Rapid, mai ales că au o echipă foarte puternică și sunt aici foști colegi de la lotul național. E un lucru foarte bun și sunt gata să dau totul pentru ei pe ring. Este cea mai bună soluție pentru mine, deoarece este un club mare, cu o echipă puternică. Am cu cine să mă antrenez, pot face sparring-uri foarte bune.



Perioada în care am stat în Mexic a fost una foarte bună. Am boxat patru meciuri la profesioniști, am debutat acolo. Mi-a plăcut foarte mult, am reușit să cunosc puțin din tainele boxului mexican. Mi-a prins foarte bine, am căpătat foarte multă experiență, a fost o perioadă benefică pentru mine din punct de vedere profesional. Școala mexicană de box este foarte bună, am fost mereu în formă acolo. M-am antrenat cu echipa boxerului Jaime Munguia, cel care a boxat cu Canelo Alvarez. Am căpătat foarte mare experiență, staff-ul tehnic m-a ajutat foarte mult și mi-a arătat tainele boxului mexican.



Familiei și prietenilor li s-a părut puțin deplasat când le-a spus că mă duc să mă antrenez în Sinaloa. Dar m-au susținut - familia, iubita, prietenii, toți au fost alături de mine. În Sinaloa este foarte periculos, România este o țară sigură, este foarte bine aici, foarte frumos. În Mexic este foarte periculos, dar în anumite zone. Am încercat să nu risc prea mult acolo, am avut grijă foarte mare, deoarece stăteam pe lângă cartiere rău famate. Am reușit să cunosc unele zone din orașul unde locuiam și a fost totul ok.

"Este visul meu să câștig o medalie olimpică"



Planurile mele de viitor includ participarea la Campionatul Național și la Cupa României, unde sunt hotărât să câștig locul 1. O să merg în continuare și la profesioniști. Aștept oferte și sunt gata de luptă oricând. Este visul meu să câștig o medalie olimpică. Cred că e visul oricărui sportiv. Sper, la început de ciclu olimpic, să fiu într-o formă bună la fiecare competiție și, ușor-ușor, cărămidă peste cărămidă, să ajung din nou la Jocurile Olimpice și să-mi reprezint țara acolo cu succes.



Am cochetat puțin cu fotbalul, dar nu mi-a plăcut. Încercam să-mi consum și eu energia ca toți copiii. Mi-a prins bine, dar mai mult mă atrage un sport individual. Și boxul este viața mea. Am făcut fotbal, înot, tenis de masă, am încercat mai multe, dar la box am rămas, deoarece îmi place foarte mult.



Mă simt entuziasmat că mă aflu aici. Mai ales pentru galeria Rapid. mă simt foarte mândru și onorat. Vreau să le arăt că și eu sunt pregătit să dau totul pentru culorile clubului", a precizat Gîrleanu pentru PRO TV Sport.



"Îl așteptăm pe domnul Șucu să ne viziteze la meciurile noastre, ca suporter"

"El Mexicanito" a semnat recent cu Rapid, cel mai puternic club din România la nivel de box, iar antrenorul Ronaldo Pavel spune că este un transfer mai mare decât cele realizate de echipa de fotbal în această iarnă.



"Eu și Cosmin am fost colegi la loturile naționale și la Centrul Olimpic. Am o prietenie foarte strânsă cu el. A văzut performanțele secției noastre și a văzut că a crescut foarte mult secția de box de la Rapid. A vrut să se alăture celor mai buni din țară. Noi vrem să avem cei mai buni sportivi din țară. Nu a fost greu să-l conving, el este prietenul meu, a fost colegul meu, am crescut împreună.



Anul trecut am fost desemnat cel mai bun antrenor din România ca număr de medalii și rezultate. Am avut un număr de 48 de medalii. Secția de box, la nivel de seniori, a fost pe primul loc în țară. Am doborât orice barieră anul trecut. Pentru anul acesta mi-am propus să continuăm ascensiunea. Vreau să cresc de la an la an, să am obiective mai mari. Lotul de seniori s-a întărit foarte tare, avem perspective foarte bune și pentru competițiile internaționale. Sunt un antrenor tânăr și vreau să evoluez și eu odată cu sportivii mei.



Cred că e un transfer care face concurență celor de la echipa de fotbal. Cu siguranță, este cel mai bun transfer al Rapidului din această iarnă, deoarece Cosmin Gîrleanu este ultimul participant la Olimpiadă. A participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este campion mondial de juniori, campion european, este multiplu campion național. El este neînvins în România, n-a știut cum e înfrângerea la noi în țară.



E cel mai bun transfer, e un sportiv de perspectivă, care se mulează după criteriile Rapidului. Este cel mai inimos și combativ pugilist al României. Asta căutăm noi la Rapid - sportivi cu inimă mare, cu pasiune, care își dau viața în ring. A fost remarcat pentru ambiția lui și în Mexic și știți mexicanii cu ce determinare se bat. Este un gladiator și un învingător.



Cu siguranță va fi următorul medaliat al României la Olimpiadă. Asta îi lipsește în palmares, o medalie olimpică. Asta îmi lipsește și mie ca antrenor, să am un sportiv care să mă ajute să fac tranziția către rezultate bune pe plan extern.



(Câte medalii trebuie să mai luați, până vine domnul Șucu sponsor și la secția de box?) Detaliile astea nu ne privesc pe noi, ca sportivi, ca antrenori. L-am aștepta să ne viziteze la meciurile noastre, ca suporter. Cum noi suntem suporteri la meciurile de fotbal și dânsul poate să vină ca suporter la meciurile de box. Ca sponsor, nu știu, e treaba celor din conducere, noi doar ne facem treaba cu profesionalism în ring și la antrenamente", a declarat Ronaldo Pavel.



Foto și video - Gabriel Chirea