"Mi-a aruncat o GRENADA in celula!" Dezvaluire CUTREMURATOARE la procesul lui El Chapo! Tentativa de CRIMA impotriva principalului martor

Fosta mana dreapta a lui El Chapo a facut noi dezvaluiri.

Miguel Angel Martinez este principalul martor in procesul lui El Chapo, acesta facand dezvaluiri importante despre viata traficantului de droguri. Martinez a fost locotenentul lui Guzman aproape un deceniu, insa este retinut de 18 ani, devenind un martor important al guvernului american.

Acest lucru a dus la tentative de asasinat impotriva lui! De 4 ori, mai exact! Ultima data chiar inainte sa depuna marturie prima data in anul 2000. Un ucigas platit a intrat in penitenciarul din Mexic unde era inchis Martinez si a pus pistolul la tampla gardianului de la celula lui Martinez. Acesta nu avea cheia astfel ca asasinul a aruncat o grenada in celula! Martinez a supravietuit deoarece s-a ascuns in spatele wc-ului!

"Niciodata nu l-am dezamagit, nu am furat de la el, nu l-am tradat. Am avut grija de familia mea. Singurele lucruri pe care le-am primit au fost 4 tentative asupra vietii mele" a spus Martinez in cadrul procesului. Acesta a recunoscut ca s-a simtit tradat de El Chapo: "Am inceput sa-l urasc cand m-a tradat si a ordonat cuiva sa ma omoare" a spus Martinez. "Suficient de mult incat sa minti?" a venit intrebarea avocatului. "Nu" a fost replica lui Martinez. Marturia acestuia s-a incheiat joi dimineata.