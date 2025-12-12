A fost nevoie ca Olăroiu (56 de ani) să spună, printre rânduri, că își pregătește plecarea de la naționala Emiratelor pentru ca, într-un final, jucătorii săi să se trezească și să aibă o răbufnire de orgoliu!

După o serie extrem de slabă, care a cauzat și ratarea calificării la Mondiale, naționala Emiratelor a fost pe punctul de a încheia socotelile și cu FIFA Arab Cup 2025 (1-18 decembrie, Doha, Qatar) după faza grupelor. Deznodământul dramatic de marți însă a readus reprezentativa arabă pe linia de plutire.

Emiratele Arabe Unite pot egala cel mai bun rezultat all-time la FIFA Arab Cup

Calificată în sferturile competiției, naționala Emiratelor va întâlni, diseară (ora 19:30), Algeria, o echipă care a prins turneul final de Campionat Mondial care va avea loc, în vară, în Canada, Mexic și SUA.

Așadar, Oli e în fața unui moment istoric. Pentru că, în caz de calificare, în semifinale, naționala Emiratelor și-ar egala cel mai bun rezultat la acest turneu. Arabii au un loc 4 în palmaresul lor, în FIFA Arab Cup, obținut în 1998.

Meciul Emiratele Arabe Unite – Algeria va fi oferit de Sport.ro în format LIVE TEXT, de la ora 19:30.

