Recent, acesta a devenit campion național U22 la categoria 67 kg și a debutat în boxul profesionist, învingându-l pe Antony Vlad prin TKO (18 septembrie 2024 / Sala Polivalentă din București). Performanțele sale sunt cu atât mai remarcabile, cu cât el s-a apucat de box abia în urmă cu doi ani de zile.



Înainte de box a practicat handbal, baschet și fotbal

"Practic boxul de aproximativ doi ani de zile. Am făcut și alte sporturi înainte, dar nu de contact. Am făcut sporturi în echipă, am făcut handbal, când am fost în școala generală. Am încercat un pic cu baschetul, dar nu prea mi-a ieșit. Am încercat un pic și cu fotbalul, vreo trei-patru luni, nici acolo nu m-am descurcat cine știe ce. La fotbal eram fundaș, adică tot ceva cu lovituri și împinsături, dar cred că nu era destul de dur pentru mine.



Ce aș putea să-i învăț din box pe băieții de la fotbal, ca să câștige campionatul? Să fie perseverenți, indiferent de ce se întâmplă pe teren și să caute să se antreneze cât mai mult. Să fie agresivi, dar în limitele regulamentului, și să nu atace adversarii cu pumnii, asta e clar.



"Boxul îmi place pentru că este cel mai disciplinat sport"

Boxul îmi place pentru că este cel mai disciplinat sport, e un mod foarte bun de a-ți călăuzi constructiv energia pe care o ai. Am venit la sală pentru că mi s-a părut un sport care te disciplinează foarte mult, doream doar să fac mișcare, nu era inițial în plan să ajung să fac de performanță.

Când urc în ring simt niște emoții foarte puternice, care sunt destul de greu de controlat. Dar poți să le transformi în ceva constructiv, odată ce te înveți cu ele. Le controlez, dar nu pe toate. Când vin la meci persoane care au așteptări de la tine, cum ar fi familia sau prietenii, alea sunt niște emoții pe care nu prea poți să le controlezi.



Sunt campion național la U22, deși m-am apucat de acest sport abia acum doi ani de zile. Pentru mine este o realizare foarte mare. A fost un progres accelerat, am încercat să fac aproape în fiecare zi câte două antrenamente, ca să pot să recuperez decalajul față de ceilalți boxeri, care fac de mici.



"Visul meu este să ajung la Olimpiadă și să-mi fac o carieră în boxul profesionist"

Vreau să ajung să particip la Campionatele Europene și Mondiale, împreună cu echipa și cu susținătorii Rapidului. Apoi, visul meu este să ajung la Olimpiadă și să pot să-mi fac o carieră în boxul profesionist. Modelul meu este Vasiliy Lomachenko, este un boxer care pe mine m-a motivat foarte mult. În boxul amator a avut niște rezultate foarte bune, fără prea multe înfrângeri.



Numele meu de ring este 'Mowgli'. Nu neapărat pentru că boxul este o Carte a Junglei. Când eram mic, aveam părul un pic mai lung și îmi făcea mare plăcere să mă urc în copaci, peste tot pe unde puteam să mă urc. Un coleg din școala generală mi-a pus această poreclă și de atunci așa îmi spune lumea. Foarte multă lume mă cunoaște după poreclă și nu știe cum mă cheamă. Aș vrea să transform această poreclă în supranumele meu de boxer, să mă cațăr pe cele mai înainte podiumuri din boxul amator și în clasamentul boxului profesionist", a declarat Alexandru Hlibiciuc pentru PRO TV Sport.



"E un băiat super muncitor, dedicat sportului"

Antrenorul rapidist Ronaldo Pavel l-a caracterizat pe elevul său: "Este un tânăr talentat, care a început boxul acum mai puțin de doi ani. El a venit la Rapid, cam în același timp cu mine. E un băiat super muncitor, dedicat sportului. A reușit, într-un timp atât de scurt, să bată toți veteranii boxului românesc la categoria lui. A fost o mare surpriză, pentru că era cotat abia al treilea sau al patrulea la categoria sa, dar a reușit să se impună în fața unor sportivi care aveau multiple titluri naționale și foarte multe trofee în țară și în străinătate. Aveau o experiență mult mai mare, dar i-a învins în ring.



Secretul lui este munca multă. Și disciplina, organizarea vieții lui personale. El are un potențial foarte mare. Dacă a reușit să fie cel mai bun din România, cu doar doi ani de pregătire, poate ajunge departe. Sunt alții care nu au reușit într-o viață să ajungă campioni la seniori. Anul viitor, eu zic că o să cucerim o medalie la Europene sau Mondiale. Nu zic de participare, zic de o medalie. Va fi un membru important al lotului național de seniori.



Are doar 19 ani și Federația Română de Box pune accent pe boxerii tineri, care au potențial de dezvoltare. Este un sportiv important al clubului nostru și ne bazăm pe el la competițiile viitoare. Boxul, ca orice sport individual, este o junglă. Dai de tot felul de oameni, unii îți vor binele, alții îți vor răul, dar trebuie să treci peste greutăți și să te descurci singur. Să supraviețuiești. Avem nevoie de eroi ca el pentru că a arătat că se poate".



Foto - Gabriel Chirea