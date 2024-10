Ionuț Marin (19 ani) este printre puținii boxeri din România care par pe drumul care duce către o medalie la JO 2028 de la Los Angeles. Sportivul de la CS Rapid a câștigat recent titlul campion național U22 la categoria 80 kg și este medaliat cu bronz la European Youth Summer Olympic Festival din 2022.



"Să fiu sincer, la început nu prea mi-a plăcut boxul"

"Practic boxul de la vârsta de 10 ani. Am ajuns la sală, fiind îndrumat de tatăl meu. Să fiu sincer, la început nu prea mi-a plăcut boxul, pentru că voiam să merg în parc cu ceilalți copii. Dar ușor-ușor a devenit o pasiune. Tatăl meu a cochetat și el cu acest sport, dar nu a reușit să facă de performanță, din cauza condițiilor de atunci.



Înainte de box, am mai încercat înot și fotbal, dar nu m-au atras atât de mult. La fotbal nu mi-a plăcut pentru că aș fi vrut să obțin toate laudele singur, eram un pic cam egoist. Am sesizat apoi că și la box este vorba de munca în echipă. Chiar dacă nu toată lumea își dă seama, ai o echipă în spate care te ajută să ajungi la rezultatele dorite.



"Modelul meu este Vasiliy Lomachenko, un boxer complet"

Sunt campion național de șase ori, câștigător al Cupei României, component al lotului național, în programul pentru Olimpiada din 2028 de la Los Angeles, ocupantul locul al treilea la Olimpiada de tineret. Anul viitor vrem să participăm la Campionatele Europene, să obținem o medalie cât mai strălucitoare. În viitor vrem să participăm și la Campionatele Mondiale de seniori și la calificările pentru Jocurile Olimpice.



Eu nu am idoli, am doar modele. Modelul meu este Vasiliy Lomachenko, campion mondial în boxul profesionist, de două ori campion olimpic. Îmi place foarte mult deplasarea lui, viteza de execuție, este un boxer complet. Am două supranume de boxer. Unul este 'Fool', pe care îl am copilărie, și al doilea este 'Hooligan'. Al doilea vine din faptul că am început să merg în peluză, m-am îndrăgostit de acest fenomen al fotbalului.



"Mănânc box pe pâine, de dimineață până seara"

Hobby-urile mele din afara ringului se învârt tot în jurul sportului. Îmi place să mă uit la meciuri de box. Îmi place să practic alte sporturi. Stau tot în această bulă a sportului și mănânc box pe pâine, de dimineață până seara, ca să zic așa. Boxul este un sport dur, datorită antrenamentelor care te aduc la limită.

Este un sport al oamenilor puternici din punct de vedere psihic și fizic. Dar majoritatea boxerilor nu sunt cum crede lumea, suntem oameni liniștiți, chiar mai liniștiți decât cred alții. Eu nu m-am bătut în afara săli de box, de când m-am apucat de acest sport, sunt liniștit", a declarat Ionuț Marin pentru PRO TV Sport.



CS Rapid, primul loc pe țară la numărul de medalii

Antrenorul rapidist Ronaldo Pavel, unul dintre promotorii revirimentului secției de box, vrea ca sportivii săi să aducă și medalii internaționale. "Mă bucur enorm că am ajuns la nivelul actual cu secția de box. A fost o muncă titanică, de aproape trei ani de zile, de când s-a redeschis stadionul. M-am mutat aproape de stadion, ca să-mi dedic timpul pregătirii, să aducem un număr cât mai mare de medalii de la Campionatele Naționale și Cupa României. Acum trei ani de zile, secția de box aducea trei - patru - cinci medalii pe an, acum adunăm 40-50 de medalii naționale.



La seniori, noi suntem primii pe țară ca număr de medalii și performanță. Mă bucură, înseamnă că nu am muncit degeaba. Pe viitor ne dorim ca aceste medalii naționale să se transforme în medalii internaționale. Evident nu într-un număr așa de mare, pentru că este imposibil, dar ne dorim să avem campion european și mondial. Dacă într-un timp atât de scurt am reușit să ajungem pe prima treaptă printre cluburile din România, cred că putem avea succes și la nivel internațional".



Foto - Gabriel Chirea