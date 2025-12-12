Xabi Alonso are probleme din ce în ce mai mari la Real Madrid. Tehnicianul „Los Blancos” a ajuns să aibă „sabia deasupra capului” după înfrângerea cu Manchester City din Liga Campionilor (1-2) și rezultatele mai slabe înregistrate în La Liga.

11 indisponibili pentru Xabi Alonso la Alves - Real Madrid

Pentru madrileni urmează partida cu Alaves din deplasare de duminică, 14 decembrie, de la ora 22:00. Xabi Alonso este obligat să câștige confruntarea din etapa a 16-a a campionatului Spaniei. Cu Barcelona având un avans de patru puncte în fruntea clasamentului, orice alt rezultat i-ar putea fi „fatal” lui Alonso.

Teoretic, Real Madrid pornește cu prima șansă în fața celor de la Alaves. Situația lui Xabi Alonso este îngreunată de numărul ridicat de indisponibili. 11 jucători sunt fie accidentați, fie suspendați în tabăra „Los Blancos”.

Kylian Mbappe, în continuare accidentat la Real Madrid

Xabi Alonso, potrivit informațiilor din presa spaniolă, nu va putea conta în continuare pe golgheterul Kylian Mbappe. Absent și la eșecul cu Manchester City, Mbappe reprezintă o piesă mult prea importantă pentru a fi riscată o accidentare mai gravă. Prin urmare, va reveni doar atunci când este 100% în afara oricărui pericol.

Alți 7 jucători de la Real Madrid sunt accidentați: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, Eder Militao, David Alaba, Antonio Rudiger, Ferland Mendy și Eduardo Camavinga. De asemenea, Antonio Carreras, Fran Garcia și Endrick sunt suspendați pentru eliminările încasate în eșecul cu Celta Vigo (0-2).

