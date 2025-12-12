Meciurile lui Marseille se pot vedea pe VOYO, la fel ca toate celelalte din Ligue 1! Pe VOYO poate fi urmărit, pe lângă campionatul francez, și eșalonul de elită al Angliei, Premier League



Surpriză uriașă! Roberto De Zerbi, ex-CFR Cluj: ”El poate concura pentru Balonul de Aur”



La Marseille joacă, tot din iulie 2024, Mason Greenwood. Cotat la 40 de milioane de euro de site-urile de specialitate, winger-ul englez mai are contract cu gruparea franceză până în 2029.



De Zerbi i-a apreciat evoluțiile lui Greenwood. Mai mult, el a sugerat că fotbalistul poate fi un competitor și la Balonul de Aur pe viitor, dacă rămâne pe același trend ascendent.



”Greenwood are un potențial enorm. Pentru mine, e un jucător care poate concura pentru Balonul de Aur. Are o calitate incredibilă, naturală, mai ales atunci când se mișcă cu mingea la picior. Nu am văzut mulți jucători în Europa la acest nivel.



Dar, bineînțeles, nu doar talentul contează. Ce contează e consistența în evoluțiile sale. Îmi place să-l văd cât mai intens, mai ales când face pressing înalt sau controlează mingea foarte bine când echipa e sub presiune”, a spus De Zerbi, citat de TuttoMercatoWeb.



