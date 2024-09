Alexia Dinu (18 ani) este una dintre cele mai talentate practicante de box din România. Tânăra sportivă a Rapidului poate să le calce pe urme, în curând, Lăcrămioarei Perijoc, Claudiei Nechita sau Amaliei Niță. Datorită agresivității din ring și a firii liniștite din afara lui, ea fost supranumită "Chucky", după filmul de groază în care o micuță păpușă pare de neoprit și îi terorizează pe toți cei pe care îi întâlnește.

"Am venit la box, pentru că de mică îmi place să mă bat"

"Fac box de aproape patru ani. Am venit la box, pentru că de mică îmi place să mă bat. Mă simt bine în ring, mă simt pregătită, știu că m-am antrenat foarte mult și o să câștig meciurile. Cum am început? Eram la școală și mi-a zis un coleg că face box. Și eu voiam să mă duc, am vorbit cu mama, m-am dus cu o prietenă și așa am ajuns la box.

În ring sunt furioasă, cu nervi. Pentru că mă enervez foarte repede. Mai ales dacă primesc un pumn, dau zece inapoi. Băieții mă văd în sala de box ca pe sora lor, dar unora le e frică de mine. Upercuturile sunt loviturile mele preferate, când lovesc cu ele, adversarele nu au nicio șansă.

Idolul meu în box este Amalia Niță. Îmi place mult de ea, cum boxează, cum se dedică pentru box. E neînvinsă. Și asta am vrut și eu, să fiu ca ea. Obiectivul meu este să ies campioană mondială și sunt pregătită pentru sacrificiile necesare îndeplinirii acestui țel.

Sunt rapidistă de mică, sunt născută în Giulești. Mă duc și la meciurile de fotbal, stau în galerie, cânt, sar în sus, fac de toate. Sunt elevă la Școala Gimnazială Nr. 153, în clasa a VIII-a. Învăț destul de bine, îmi plac româna și matematica", a declarat Alexia pentru PRO TV Sport.

"Campioana mea este o fată cât zece băieți"

Ronaldo Pavel, antrenorul Alexiei Dinu, are mare încredere în talentul sportivei născută în Giulești:

"Campioana mea este o fată cât zece băieți. Este multiplă campioană națională, de două ori câștigătoare a Cupei României. Este componentă a lotului național. La Campionatele Europene a obținut locul cinci, de fiecare dată a pierdut cu campioana europeană înainte de semifinală. A fost o neșansă. Ea este cadetă, de la anul trece la juniori. De la juniori o să avem și pretenții la medalii internaționale, la Europene, la Mondiale.

Ea stă în inima Giuleștiului, e născută rapidistă. Dintre multe fete care au trecut pe aici, ea a fost singura care a rămas. Ea a continuat și a ajuns să se antreneze numai cu băieții, să se bată la antrenament numai cu băieții. Și să tragă la antrenament mai tare ca băieții.

Supranumele dat de antrenorii de la lotul național este 'Chucky'. Pentru că ea e mică ca o păpușică, dar este foarte foarte rea, dă teroare adversarelor. În țară, toate meciurile le-a terminat înainte de limită și este neînvinsă în România.

E pe o direcție în carieră care o poate duce la titlul de campioană mondială sau europeană. Mereu îi arăt meciurile Lăcrămioarei Perijoc sau ale Claudiei Nechita. Este visul nostru să ajungă măcar ca ele, să fie campioană europeană de seniori, medaliată la campionatele mondiale. De ce nu, să avem participare la Jocurile Olimpice.

E o sportivă în spiritul Rapidului. Cu siguranță, simte spiritul acesta. Peste tot pe unde merge la competiție, merge cu eșarfa după ea. Folosește stickere, le lipește pe dulap, pe sălile de competiție. E rapidistă înnăscută, cu asta te naști, spiritul ăsta nu îl dobândești, te naști cu el în suflet".

Foto - capturi video Pro TV Sport